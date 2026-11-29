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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चार दिसंबर को एरिजोना के फीनिक्स जाएंगे। यहां वह ताइवान सेमीकंडक्टर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी (टीएसएमसी) के चिप बनाने वाले कारखाने के नए विस्तार की शुरुआत करेंगे। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस परियोजना से 21 हजार से ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है।