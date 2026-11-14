अमेरिका: मिसिसिपी नदी में टकराया क्रूज; टैंकर की भीषण टक्कर से पलटी नाव, 32 यात्रियों को पहुंचाया गया अस्पताल

अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में 129 यात्रियों को ले जा रही एक रिवर क्रूज बोट से टैंकर टकरा गया, जिससे बोट आंशिक रूप से डूब गई। इस घटना के बाद दर्जनों यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है।

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