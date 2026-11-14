क्वाड को नई धार देने की तैयारी: मोदी-ट्रंप की बैठक पर क्या जानकारी सामने आई? जानें व्हाइट हाउस ने क्या बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपनी आगामी एशिया यात्रा के दौरान मनीला में क्वाड देशों (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के नेताओं के साथ बहुपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर चर्चा होगी। व्हाइट हाउस ने बैठक के किसी विशेष समझौते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग मुलाकात की पुष्टि नहीं की है। यात्रा के दौरान ट्रम्प फिलीपींस के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और अमेरिकी कंपनियों से जुड़े रणनीतिक निवेश एवं व्यावसायिक सौदों पर भी चर्चा होगी। इसके बाद वह चीन के शेन्जेन में एपेक नेताओं की बैठक में शामिल होंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे। वहीं, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संभावित त्रिपक्षीय बैठक में परमाणु हथियारों का मुद्दा भी उठ सकता है।

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व्हाइट हाउस की असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी ओलिविया वेल्स ने यात्रा से पहले पत्रकारों को बताया, 'मनीला में, राष्ट्रपति क्वाड नेताओं के साथ एक बहुपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा जैसे साझा हितों पर चर्चा होगी।' इस दौरान वेल्स ने क्वाड को पार्टनरशिप ऑफ एक्शन बताया और कहा कि यह क्षेत्रीय चुनौतियों से निपट रहा है और एक 'मुक्त और खुले' हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अवसर पैदा कर रहा है।व्हाइट हाउस ने इस ब्रीफिंग में ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किसी अलग बैठक की घोषणा नहीं की। साथ ही, वेल्स द्वारा बताई गई क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अलावा क्वाड के एजेंडे के बारे में कोई विस्तृत जानकारी भी नहीं दी गई। वेल्स ने बताया कि ट्रम्प सोमवार सुबह (स्थानीय समय) वाशिंगटन से रवाना होंगे और मंगलवार शाम (स्थानीय समय) मनीला पहुंचेंगे। क्वाड की बैठक, थाईलैंड के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते, अमेरिका-आसियान विशेष शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय नेताओं के साथ रात्रिभोज से पहले तय की गई है।बुधवार को, ट्रम्प फिलीपींस के राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद द्विपक्षीय बातचीत और दोपहर के भोज का आयोजन होगा। वेल्स ने कहा कि इस यात्रा में अमेरिकी विमानन, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी कंपनियों से जुड़े व्यावसायिक सौदे और रणनीतिक निवेश शामिल होंगे।इसके बाद राष्ट्रपति 'एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग' नेताओं के रात्रिभोज के लिए शेन्जेन जाएंगे। वेल्स ने बताया कि गुरुवार को एपेक नेताओं के साथ बैठकें, और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत तथा वर्किंग लंच तय है। ट्रम्प की शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात होनी है, जिसमें परमाणु हथियारों पर चर्चा हो सकती है। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्रशासन को इस त्रिपक्षीय बैठक से किसी समझौते की उम्मीद नहीं है।ये भी पढ़ें:क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं, जो समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। इस समूह के विदेश मंत्रियों की 31 अक्टूबर को अटलांटा में बैठक हुई। उनके संयुक्त बयान में अन्य पहलों के साथ-साथ, भारत और आसियान देशों में कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को समर्थन देने हेतु अमेरिका की 10 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया।