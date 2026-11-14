पश्चिम एशिया में फिर भड़की जंग: हूतियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन-मिसाइलों से किया हमला, कई सैनिकों की मौत का दावा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने दावा किया कि दोनों अभियानों में अपने लक्ष्य हासिल किए। एक अलग बयान में सरी ने कहा कि दो बैलिस्टिक मिसाइलों ने सऊदी अरब के दक्षिण-पश्चिमी जजान क्षेत्र के अल-तुवाल इलाके में सऊदी सैनिकों को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में दर्जनों सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। इनमें सूडान के नागरिक भी शामिल हैं।सरी ने कहा कि उत्तरी यमन के अल-जौफ प्रांत के पूर्वी हिस्से और दक्षिणी लहज प्रांत के खराज तथा खोर उमैरा इलाकों में भी सऊदी अरब से जुड़े सैनिकों के ठिकानों पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। उन्होंने दावा किया कि मिसाइलें सीधे अपने लक्ष्य पर लगीं और इन हमलों में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी।अल-मसीरा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सरी ने यह भी दावा किया कि यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन स्थित रास अबास सैन्य अड्डे पर सऊदी हथियारों के भंडार को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हालांकि, इन हमलों में हताहतों की संख्या और नुकसान की पुष्टि नहीं हो सकी है। सऊदी अरब ने भी इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।हूती विद्रोहियों के ये दावे ऐसे समय में सामने आए हैं, जब यमन के कई मोर्चों पर हूती लड़ाकों और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इनमें रणनीतिक रूप से अहम बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। हूती विद्रोही इससे पहले भी सऊदी अरब के तेल ठिकानों, हवाई अड्डों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर कई बार मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं।यमन में दिसंबर 2014 के आखिर से संघर्ष जारी है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के समर्थन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 में सैन्य हस्तक्षेप किया था। तभी से सऊदी अरब और हूतियों के बीच लड़ाई जारी है।