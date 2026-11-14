आग का गोला बना स्पेसएक्स का विशाल रॉकेट बूस्टर: फिर भी स्टारशिप ने रचा इतिहास; कक्षा में छोड़े 26 सैटेलाइट

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हालांकि, बूस्टर में खराबी के बावजूद स्टारशिप अंतरिक्ष यान शुक्रवार को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने में सफल रहा। वहां उसने 26 उन्नत स्टारलिंक उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में छोड़ा।कंपनी के मुताबिक, 236 फीट लंबे इस अंतरिक्ष यान को दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यानों में से एक के रूप में तैयार किया गया है। इसकी योजना करीब 22 घंटे तक पृथ्वी के चारों ओर 15 चक्कर लगाने और इसके बाद टेक्सास स्थित प्रक्षेपण केंद्र पर लौटने की है।स्टारशिप रॉकेट के मुख्य रूप से दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा सुपर हेवी बूस्टर है, जो रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर ले जाने में मदद करता है। दूसरा हिस्सा मुख्य अंतरिक्ष यान है, जिसे 'शिप' कहा जाता है। इस परीक्षण का मूल उद्देश्य रॉकेट के दोनों हिस्सों को सुरक्षित वापस लाना था, ताकि भविष्य में उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। स्पेसएक्स इस तकनीक के जरिए रॉकेट के हर हिस्से को वापस हासिल कर उसका पुन: उपयोग करना चाहती है। इससे पहले इस तरह की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक नहीं की जा सकी है।हालांकि, रॉकेट के दोनों हिस्सों को वापस पकड़ने की योजना का पहला चरण सफल नहीं हो सका। कंपनी ने सुपर हेवी बूस्टर को वापस पकड़ने की निर्धारित प्रक्रिया रोक दी और उसे मैक्सिको की खाड़ी की ओर भेज दिया। इसी दौरान बूस्टर में खराबी आई और वह विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। इस तरह बूस्टर की वापसी की कोशिश नाकाम रहने के बावजूद स्टारशिप अंतरिक्ष यान का कक्षा तक पहुंचना इस परीक्षण का अहम हिस्सा रहा।