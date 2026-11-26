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सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में बैंकॉक के पूर्वी इलाके में स्थित उस जगह से घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है।



खबर अपडेट हो रही है



थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बड़े तेल संयंत्र में विस्फोट हुआ। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बैंग ना जिला कार्यालय ने आसपास रहने वाले लोगों को वहां से चले जाने की सलाह दी है। विस्फोट के कारण के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।