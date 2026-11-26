थाईलैंड: बैंकॉक के तेल संयंत्र में तेज धमाका, आसमान में दिखा काला धुआं; प्रशासन ने क्यों खाली कराया इलाका?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 26 Nov 2026 02:09 PM IST
सार
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक बड़े तेल संयंत्र में विस्फोट हुआ। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एहतियातन बैंग ना जिला कार्यालय ने आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।
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विस्तार
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बड़े तेल संयंत्र में विस्फोट हुआ। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बैंग ना जिला कार्यालय ने आसपास रहने वाले लोगों को वहां से चले जाने की सलाह दी है। विस्फोट के कारण के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में बैंकॉक के पूर्वी इलाके में स्थित उस जगह से घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है।
खबर अपडेट हो रही है
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सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में बैंकॉक के पूर्वी इलाके में स्थित उस जगह से घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है।
खबर अपडेट हो रही है