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प्रथम महिला के कार्यालय ने बताया कि यह इस पहल का सातवां चरण था। इसके तहत बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया।



बच्चों को मिलाने में किसने की मदद?

मेलानिया ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने इस काम में सहयोग किया। दोनों देशों ने बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में मदद की।



उन्होंने कहा, हर बच्चे का अपने माता-पिता से फिर मिलना पूरी मानवता को सभी के लिए एक बेहतर दुनिया के करीब ले जाता है। उन्होंने वयस्कों से एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि युद्ध के मतभेदों से ऊपर बच्चों के हितों को रखना चाहिए। उन्होंने यह काम जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। विज्ञापन



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किन बच्चों को मिलाया गया?

व्हाइट हाउस ने बताया कि इस पहल में रूस और यूक्रेन के बच्चे शामिल हैं। हालांकि, बुधवार को मिलाए गए नौ बच्चों की अलग-अलग राष्ट्रीयता नहीं बताई गई।



उनकी पहचान भी सार्वजनिक नहीं की गई। उनकी उम्र की जानकारी भी नहीं दी गई। यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां परिवारों से मिलाया गया। वे कितने समय से परिवारों से अलग थे, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।



पहले कितने बच्चों को मिलाया गया था?

इस पहल के तहत दोनों देशों की सरकारों से लगातार संपर्क किया गया है। जुलाई में व्हाइट हाउस ने पांचवें चरण की जानकारी दी थी। तब पांच बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया था।



उस समय मेलानिया ट्रंप ने बताया था कि वह और उनकी प्रतिनिधि दोनों देशों के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उनका मकसद बच्चों को सुरक्षित उनके परिवारों और समुदायों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा था कि इस काम में बच्चों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखना होगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों से उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए।



पहल से युद्ध रोकने में कैसे मिली मदद?

अक्तूबर तक इस पहल के छह चरण पूरे हो चुके थे। इनमें 34 बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते बने। बाद में इनका इस्तेमाल यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओलेश्की में किया गया। यहां लड़ाई अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति बनी।



इस समझौते की घोषणा 23 अक्तूबर को हुई थी। इसे 29 अक्तूबर से लागू किया जाना था। इसका मकसद शहर में मानवीय मदद पहुंचाना था। साथ ही, आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता तैयार करना था।



ओलेश्की के लोगों को किस मदद की जरूरत थी?

व्हाइट हाउस ने बताया कि इस योजना में रूस और यूक्रेन की टीमें शामिल थीं। दोनों देशों की टीमें मिलकर काम कर रही थीं। इसमें लोगों के आने-जाने की व्यवस्था शामिल थी। स्थानीय लोगों को मदद पहुंचाना भी इसका हिस्सा था। बारूदी सुरंगें हटाने की तैयारी भी की जा रही थी।



व्हाइट हाउस के मुताबिक, ओलेश्की शहर में ज्यादातर बुजुर्ग लोग बचे थे। उन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी। उनके लिए दवाएं, भोजन और साफ पानी जरूरी था।



दोनों देशों के अधिकारियों से मुलाकात की

इस अभियान के बाद 5 नवंबर को मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की मेजबानी की। उन्होंने बताया कि ओलेश्की और उसके आसपास के इलाकों से करीब 800 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। प्रथम महिला के कार्यालय ने बताया कि यह इस पहल का सातवां चरण था। इसके तहत बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया।मेलानिया ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने इस काम में सहयोग किया। दोनों देशों ने बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में मदद की।उन्होंने कहा, हर बच्चे का अपने माता-पिता से फिर मिलना पूरी मानवता को सभी के लिए एक बेहतर दुनिया के करीब ले जाता है। उन्होंने वयस्कों से एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि युद्ध के मतभेदों से ऊपर बच्चों के हितों को रखना चाहिए। उन्होंने यह काम जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई।ये भी पढ़ें: अमेरिका: मियामी एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला फेडएक्स का विमान, उड़ानों पर असर; क्या हुआ? व्हाइट हाउस ने बताया कि इस पहल में रूस और यूक्रेन के बच्चे शामिल हैं। हालांकि, बुधवार को मिलाए गए नौ बच्चों की अलग-अलग राष्ट्रीयता नहीं बताई गई।उनकी पहचान भी सार्वजनिक नहीं की गई। उनकी उम्र की जानकारी भी नहीं दी गई। यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां परिवारों से मिलाया गया। वे कितने समय से परिवारों से अलग थे, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।इस पहल के तहत दोनों देशों की सरकारों से लगातार संपर्क किया गया है। जुलाई में व्हाइट हाउस ने पांचवें चरण की जानकारी दी थी। तब पांच बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया था।उस समय मेलानिया ट्रंप ने बताया था कि वह और उनकी प्रतिनिधि दोनों देशों के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उनका मकसद बच्चों को सुरक्षित उनके परिवारों और समुदायों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा था कि इस काम में बच्चों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखना होगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों से उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए।अक्तूबर तक इस पहल के छह चरण पूरे हो चुके थे। इनमें 34 बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते बने। बाद में इनका इस्तेमाल यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओलेश्की में किया गया। यहां लड़ाई अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति बनी।इस समझौते की घोषणा 23 अक्तूबर को हुई थी। इसे 29 अक्तूबर से लागू किया जाना था। इसका मकसद शहर में मानवीय मदद पहुंचाना था। साथ ही, आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता तैयार करना था।व्हाइट हाउस ने बताया कि इस योजना में रूस और यूक्रेन की टीमें शामिल थीं। दोनों देशों की टीमें मिलकर काम कर रही थीं। इसमें लोगों के आने-जाने की व्यवस्था शामिल थी। स्थानीय लोगों को मदद पहुंचाना भी इसका हिस्सा था। बारूदी सुरंगें हटाने की तैयारी भी की जा रही थी।व्हाइट हाउस के मुताबिक, ओलेश्कीशहर में ज्यादातर बुजुर्ग लोग बचे थे। उन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी। उनके लिए दवाएं, भोजन और साफ पानी जरूरी था।इस अभियान के बाद 5 नवंबर को मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की मेजबानी की। उन्होंने बताया कि ओलेश्की और उसके आसपास के इलाकों से करीब 800 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कई बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ गए थे। अब इनमें से नौ और बच्चों को उनके परिवारों से मिला दिया गया है। यह काम अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की पहल से हुआ है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही परिवारों से मिलाए गए बच्चों की संख्या 43 हो गई है।