नेपाल: बाढ़ के बाद लापता 213 भारतीयों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू; परिवार कब तक दर्ज करा हैं आपत्ति?
पीटीआई, काठमांडू Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 26 Nov 2026 10:32 AM IST
सार
नेपाल सरकार ने अगस्त में आई भीषण बाढ़ के बाद लापता 213 भारतीय नागरिकों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय दूतावास ने परिवारों से 2 दिसंबर तक सूची में किसी गलती पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। इसके बाद मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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विस्तार
नेपाल सरकार ने इस साल अगस्त महीने में त्रिशूली-भोटे कोशी नदी प्रणाली में आई अचानक बाढ़ में लापता हुए 213 भारतीय नागरिकों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज़ में यह जानकारी दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीआरआरएमए) ने अपनी वेबसाइट पर लापता भारतीयों की सूची प्रकाशित की है।
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एनडीआरआरएमए ने इस सूची में परिवर्धन, विलोपन या संशोधन के लिए आपत्तियां आमंत्रित की हैं। लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्य 2 दिसंबर से पहले भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने ईमेल पता eoikathmandufloodsupport@gmail.com भी साझा किया है। टिप्पणियां और संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नेपाल सरकार सूची को अंतिम रूप देगी। इसके बाद वह औपचारिक रूप से मृत्यु की घोषणा जारी करेगी। दूतावास नेपाल के स्थानीय प्राधिकरणों से इन व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान, दूतावास लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों से अतिरिक्त विवरण और दस्तावेज मांग सकता है। आने वाले दिनों में दूतावास इस संबंध में एक उपयुक्त अपडेट प्रदान करेगा।
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विनाशकारी बाढ़ का प्रभाव
अगस्त 26 को आई अचानक बाढ़ से कम से कम 1,453 लोगों की जान गई थी। एनडीआरआरएमए के अनुसार, इस बाढ़ में 5,000 से अधिक लोग लापता हो गए थे। भोटेकोशी नदी हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी बाढ़ का पानी नीचे की ओर ले गई। इससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए, साथ ही जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा।
भारतीय दूतावास ने लापता भारतीयों के परिवारों से संपर्क करने का आग्रह किया है। परिवार के सदस्य 2 दिसंबर तक दूतावास को अपनी चिंताएं या प्रस्तावित बदलाव बता सकते हैं। दूतावास ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। प्रक्रिया पूरी होने पर दूतावास नेपाल में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
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एनडीआरआरएमए ने इस सूची में परिवर्धन, विलोपन या संशोधन के लिए आपत्तियां आमंत्रित की हैं। लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्य 2 दिसंबर से पहले भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने ईमेल पता eoikathmandufloodsupport@gmail.com भी साझा किया है। टिप्पणियां और संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नेपाल सरकार सूची को अंतिम रूप देगी। इसके बाद वह औपचारिक रूप से मृत्यु की घोषणा जारी करेगी। दूतावास नेपाल के स्थानीय प्राधिकरणों से इन व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान, दूतावास लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों से अतिरिक्त विवरण और दस्तावेज मांग सकता है। आने वाले दिनों में दूतावास इस संबंध में एक उपयुक्त अपडेट प्रदान करेगा।
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विनाशकारी बाढ़ का प्रभाव
अगस्त 26 को आई अचानक बाढ़ से कम से कम 1,453 लोगों की जान गई थी। एनडीआरआरएमए के अनुसार, इस बाढ़ में 5,000 से अधिक लोग लापता हो गए थे। भोटेकोशी नदी हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी बाढ़ का पानी नीचे की ओर ले गई। इससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए, साथ ही जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा।
भारतीय दूतावास ने लापता भारतीयों के परिवारों से संपर्क करने का आग्रह किया है। परिवार के सदस्य 2 दिसंबर तक दूतावास को अपनी चिंताएं या प्रस्तावित बदलाव बता सकते हैं। दूतावास ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। प्रक्रिया पूरी होने पर दूतावास नेपाल में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।