विज्ञापन

नेपाल सरकार ने इस साल अगस्त महीने में त्रिशूली-भोटे कोशी नदी प्रणाली में आई अचानक बाढ़ में लापता हुए 213 भारतीय नागरिकों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज़ में यह जानकारी दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीआरआरएमए) ने अपनी वेबसाइट पर लापता भारतीयों की सूची प्रकाशित की है।