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परमाणु सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों में पहुंचे किम

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के मुताबिक, किम जोंग उन ने बुधवार को परमाणु सामग्री तैयार करने वाली दो फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। इनमें एक नई फैक्ट्री हाल ही में शुरू हुई है, जबकि दूसरी का विस्तार किया जा रहा है। सरकारी मीडिया की तस्वीरों में किम सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फैक्ट्री में घूमते नजर आए। वहां बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी थीं। इनका इस्तेमाल यूरेनियम को संवर्धित करने में होता है। इसी प्रक्रिया से परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम तैयार किया जाता है। किम ने परमाणु उपकरण बनाने वाले केंद्र और परमाणु अनुसंधान संस्थान का भी दौरा किया। हालांकि, इन फैक्ट्रियों की लोकेशन सार्वजनिक नहीं की गई। विज्ञापन



परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला नहीं बदलेगा

निरीक्षण के दौरान किम ने कहा कि उत्तर कोरिया के लिए परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि देश का परमाणु शक्ति बनना और अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत करना अब ऐसी हकीकत है, जिसे बदला नहीं जा सकता। किम ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह अपने सहयोगी देशों को परमाणु ताकत से लैस कर रहा है। उनके मुताबिक, कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। विज्ञापन विज्ञापन



दक्षिण कोरिया के खिलाफ छोटे परमाणु हथियारों की तैयारी

किम जोंग उन ने सिर्फ परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं कही, बल्कि छोटे परमाणु हथियार विकसित करने पर भी जोर दिया। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में सीमित सैन्य अभियानों के लिए किया जा सकता है। किम ने कहा कि अलग-अलग सैन्य मोर्चों पर इन हथियारों की तैनाती जरूरी है। उन्होंने दक्षिण कोरिया को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन बताते हुए कहा कि सीमा पर मौजूद हालात को देखते हुए देश को अपनी रक्षा के लिए हर विकल्प तैयार रखना होगा।



2019 में टूटी थी ट्रंप और किम की बातचीत

उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच बातचीत उस समय टूट गई थी, जब दोनों देश परमाणु कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद किम ने अमेरिका के बजाय रूस और चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान दिया। खासकर रूस के साथ उत्तर कोरिया की नजदीकी बढ़ी है। किम अब अपने देश को दुनिया की स्थायी परमाणु शक्तियों में शामिल कराना चाहते हैं।



ट्रंप ने मिलने की इच्छा जताई, लेकिन नहीं बनी बात

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान किम से मुलाकात की इच्छा जताई थी। हालांकि, दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकी। उत्तर कोरिया ने भी इस प्रस्ताव पर कोई सार्वजनिक जवाब नहीं दिया। बाद में ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि किम ने उनके प्रस्ताव को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि उस समय कार्यक्रम काफी व्यस्त था और भविष्य में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान किम के साथ हुए पत्राचार को दोबारा शुरू करने की संभावना भी जताई।



अमेरिका के सामने रखी बातचीत की शर्त

किम पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत तभी हो सकती है, जब वह उत्तर कोरिया के प्रति अपनी दुश्मनी वाली नीति बदले और उसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्वीकार करे। विशेषज्ञों के मुताबिक, किम अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल करना चाहते हैं, ताकि उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध हटवाने के लिए दबाव बना सकें।



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परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया की बढ़ी चिंता

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई है। उनके मुताबिक, देश के योंगब्योन परमाणु केंद्र में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का विस्तार किया जा रहा है। परमाणु हथियार बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। उत्तर कोरिया के पास दोनों के उत्पादन की सुविधाएं मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया के एक मंत्री ने पिछले साल दावा किया था कि उत्तर कोरिया में यूरेनियम संवर्धन की चार फैक्ट्रियां लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में किम का ताजा ऐलान क्षेत्र में तनाव और बढ़ा सकता है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के मुताबिक, किम जोंग उन ने बुधवार को परमाणु सामग्री तैयार करने वाली दो फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। इनमें एक नई फैक्ट्री हाल ही में शुरू हुई है, जबकि दूसरी का विस्तार किया जा रहा है। सरकारी मीडिया की तस्वीरों में किम सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फैक्ट्री में घूमते नजर आए। वहां बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी थीं। इनका इस्तेमाल यूरेनियम को संवर्धित करने में होता है। इसी प्रक्रिया से परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम तैयार किया जाता है। किम ने परमाणु उपकरण बनाने वाले केंद्र और परमाणु अनुसंधान संस्थान का भी दौरा किया। हालांकि, इन फैक्ट्रियों की लोकेशन सार्वजनिक नहीं की गई।निरीक्षण के दौरान किम ने कहा कि उत्तर कोरिया के लिए परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि देश का परमाणु शक्ति बनना और अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत करना अब ऐसी हकीकत है, जिसे बदला नहीं जा सकता। किम ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह अपने सहयोगी देशों को परमाणु ताकत से लैस कर रहा है। उनके मुताबिक, कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।किम जोंग उन ने सिर्फ परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं कही, बल्कि छोटे परमाणु हथियार विकसित करने पर भी जोर दिया। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में सीमित सैन्य अभियानों के लिए किया जा सकता है। किम ने कहा कि अलग-अलग सैन्य मोर्चों पर इन हथियारों की तैनाती जरूरी है। उन्होंने दक्षिण कोरिया को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन बताते हुए कहा कि सीमा पर मौजूद हालात को देखते हुए देश को अपनी रक्षा के लिए हर विकल्प तैयार रखना होगा।उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच बातचीत उस समय टूट गई थी, जब दोनों देश परमाणु कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद किम ने अमेरिका के बजाय रूस और चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान दिया। खासकर रूस के साथ उत्तर कोरिया की नजदीकी बढ़ी है। किम अब अपने देश को दुनिया की स्थायी परमाणु शक्तियों में शामिल कराना चाहते हैं।डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान किम से मुलाकात की इच्छा जताई थी। हालांकि, दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकी। उत्तर कोरिया ने भी इस प्रस्ताव पर कोई सार्वजनिक जवाब नहीं दिया। बाद में ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि किम ने उनके प्रस्ताव को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि उस समय कार्यक्रम काफी व्यस्त था और भविष्य में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान किम के साथ हुए पत्राचार को दोबारा शुरू करने की संभावना भी जताई।किम पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत तभी हो सकती है, जब वह उत्तर कोरिया के प्रति अपनी दुश्मनी वाली नीति बदले और उसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्वीकार करे। विशेषज्ञों के मुताबिक, किम अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल करना चाहते हैं, ताकि उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध हटवाने के लिए दबाव बना सकें।ये भी पढ़ें: ब्रिटेन: ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रा से नस्लभेद, महिला बोली- 'तुमसे बदबू आती है'; फिर क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई है। उनके मुताबिक, देश के योंगब्योन परमाणु केंद्र में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का विस्तार किया जा रहा है। परमाणु हथियार बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। उत्तर कोरिया के पास दोनों के उत्पादन की सुविधाएं मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया के एक मंत्री ने पिछले साल दावा किया था कि उत्तर कोरिया में यूरेनियम संवर्धन की चार फैक्ट्रियां लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में किम का ताजा ऐलान क्षेत्र में तनाव और बढ़ा सकता है।

उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि उनका देश परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की पेशकश के बीच किम ने परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परमाणु हथियारों की संख्या और ताकत बढ़ाने पर जोर दिया। किम के इस कदम से साफ है कि उत्तर कोरिया फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है।