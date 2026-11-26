पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षाबलों ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के मुताबिक, 20 नवंबर से अब तक चार अलग-अलग जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर ये अभियान चलाए गए। इस दौरान कई आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया।

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