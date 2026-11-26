अमेरिका: मियामी एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला फेडएक्स का विमान, उड़ानों पर असर; क्या हुआ?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मियामी। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 26 Nov 2026 10:24 AM IST
सार
थैंक्सगिविंग त्योहार से ठीक पहले मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। मेम्फिस से आया फेडएक्स का मालवाहक विमान रनवे से आगे निकला। इसके बाद एक को छोड़कर बाकी सभी रनवे बंद करने पड़े। पूरा मामला क्या हुआ? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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विस्तार
अमेरिका के मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार रात (स्थानीय समय) एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां फेडएक्स का एक मालवाहक विमान रनवे से आगे निकल गया। इसके बाद एक रनवे को छोड़कर बाकी सभी रनवे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। इससे विमानों का संचालन प्रभावित हुआ। यह घटना थैंक्सगिविंग त्योहार से ठीक एक दिन पहले हुई।
हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना रात करीब 8:40 बजे हुई। इसमें किसी के घायल होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मियामी-डेड दमकल और बचाव दल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
मैकडॉनेल डगलस एमडी-11 विमान मेम्फिस से आ रहा था। इसी दौरान वह रनवे से आगे निकल गया। संघीय विमानन प्रशासन ने कहा कि उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही, वह इस घटना की जांच करेगा।
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यात्रियों को क्या सलाह दी?
हवाई अड्डे ने बुधवार रात यात्रा करने वाले यात्रियों से खास अपील की। उसने कहा कि हवाई अड्डे आने से पहले अपनी एयरलाइंस से उड़ानों की ताजा जानकारी जरूर ले लें।
हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा, 'हम सामान्य उड़ान संचालन को सुरक्षित तरीके से फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान यात्रियों के धैर्य के लिए हम उनका आभार जताते हैं'।
तीन महीने पहले भी हुआ था ऐसा हादसा?
यह घटना सितंबर में हुए एक अन्य हादसे के करीब तीन महीने बाद हुई है। उस समय अमेजन का एक मालवाहक विमान भी इसी हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे से आगे निकल गया था। उस हादसे में जमीन पर मौजूद पांच लोगों की मौत हो गई थी।
बुधवार को हुई घटना में विमान एक अलग रनवे से आगे निकला था। हालांकि, मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीन रनवे पश्चिमी छोर पर एक-दूसरे से मिलते हैं। इस वजह से फेडएक्स का विमान सितंबर में हुए हादसे वाली जगह के काफी करीब पहुंच गया था।
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हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना रात करीब 8:40 बजे हुई। इसमें किसी के घायल होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मियामी-डेड दमकल और बचाव दल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
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मैकडॉनेल डगलस एमडी-11 विमान मेम्फिस से आ रहा था। इसी दौरान वह रनवे से आगे निकल गया। संघीय विमानन प्रशासन ने कहा कि उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही, वह इस घटना की जांच करेगा।
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यात्रियों को क्या सलाह दी?
हवाई अड्डे ने बुधवार रात यात्रा करने वाले यात्रियों से खास अपील की। उसने कहा कि हवाई अड्डे आने से पहले अपनी एयरलाइंस से उड़ानों की ताजा जानकारी जरूर ले लें।
हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा, 'हम सामान्य उड़ान संचालन को सुरक्षित तरीके से फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान यात्रियों के धैर्य के लिए हम उनका आभार जताते हैं'।
तीन महीने पहले भी हुआ था ऐसा हादसा?
यह घटना सितंबर में हुए एक अन्य हादसे के करीब तीन महीने बाद हुई है। उस समय अमेजन का एक मालवाहक विमान भी इसी हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे से आगे निकल गया था। उस हादसे में जमीन पर मौजूद पांच लोगों की मौत हो गई थी।
बुधवार को हुई घटना में विमान एक अलग रनवे से आगे निकला था। हालांकि, मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीन रनवे पश्चिमी छोर पर एक-दूसरे से मिलते हैं। इस वजह से फेडएक्स का विमान सितंबर में हुए हादसे वाली जगह के काफी करीब पहुंच गया था।