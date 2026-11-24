चीन ने अपने नए अंतरिक्ष मिशन शेनझोउ-24 के लिए तीन सदस्यीय दल का ऐलान कर दिया है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का एक अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। इसके साथ ही वह चीन के अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग पर पहुंचने वाला पहला विदेशी अंतरिक्ष यात्री बन जाएगा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली अपने दो चीनी साथियों तांग होंगबो और वू यी के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। मिशन का प्रक्षेपण बुधवार सुबह उत्तर-पश्चिम चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से होना तय है।

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