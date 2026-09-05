रूस-यूक्रेन जंग में बढ़ी हलचल: कीव के बाद मॉस्को भी जाएंगे अमेरिकी दूत; क्या निकलेगा शांति का रास्ता?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूक्रेन और रूस के बीच हवाई हमले तेज हो गए हैं। यह युद्ध अब पांच साल के करीब पहुंच रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। रूस अब तेज गति से उड़ने वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इन ड्रोन में जेट इंजन लगे हैं।कीव में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि कार्यवाहक सुरक्षा प्रमुख ओलेक्जेंडर पोकराड ने उन्हें रूस के हमलों के जवाब की जानकारी दी। उन्होंने हमले के संभावित ठिकानों के बारे में भी बताया।यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का मुख्यालय ऐतिहासिक सेंट सोफिया कैथेड्रल और कई अंतरराष्ट्रीय होटलों के पास है। यह एजेंसी रूस के अंदर दूर तक हमला करने वाले अभियानों में भी शामिल है।स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, हमले में 12 लोग घायल हुए। जेलेंस्की ने कहा, ड्रोन को जानबूझकर उस इमारत में सुरक्षा सेवा प्रमुख के कार्यालय पर निशाना बनाया गया।यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने इस हमले को बड़ी बढ़ोतरी बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब संभावित शांति वार्ता आगे बढ़ती दिख रही थी। सिबिहा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मॉस्को ने शांति की नई कोशिश के दौरान यह हमला किया। इससे पता चलता है कि रूस कूटनीति को स्वीकार नहीं करना चाहता।अमेरिका के अधिकारी स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर इस सप्ताहांत मॉस्को जाएंगे। इसके बाद वे कीव जाएंगे। उनका दौरा अगले सप्ताह की शुरुआत तक चल सकता है। अमेरिका के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वह अधिकारी सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं था। इसलिए उसने नाम न बताने की शर्त पर बात की।अधिकारी ने दोनों जगहों पर जाने के सही समय की जानकारी नहीं दी। यह दोनों अमेरिकी अधिकारियों की कीव की पहली यात्रा होगी। अमेरिका युद्ध खत्म कराने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक इन कोशिशों से शांति का रास्ता नहीं निकल पाया है।जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि वह विटकॉफ और कुशनर के रविवार को कीव पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले दोनों अधिकारी मॉस्को जाएंगे। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन हवाई हमले नहीं करेगा। उन्होंने रूस से भी ऐसा ही करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे बातचीत सुरक्षित तरीके से हो सकेगी।यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिकी पक्ष की पिछली राजनयिक यात्राओं की तरह हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रूसी हवाई क्षेत्र सामान्य रूप से काम करता रहे, ताकि बातचीत के लिए आने वाले अधिकारी सुरक्षित पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को उनकी सुरक्षा की चिंता है। रूस की नहीं।रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों के मॉस्को दौरे की खबरों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बैठक होती है, तो मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी।कुशनर और विटकॉफ इससे पहले जनवरी में मॉस्को गए थे। वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बातचीत को रचनात्मक बताया था। हालांकि, उन्होंने कहा था कि लंबे समय के समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए क्षेत्रीय मुद्दे का समाधान जरूरी है। इसके बाद होने वाली बातचीत की रफ्तार धीमी पड़ गई।