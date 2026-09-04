{"_id":"6a9aed2765bcb7e70608229d","slug":"kenyan-president-william-ruto-order-tata-chemicals-to-wind-up-its-operations-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने टाटा केमिकल्स को क्यों दिया कारोबार समेटने का आदेश?","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने टाटा केमिकल्स को क्यों दिया कारोबार समेटने का आदेश?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 04 Sep 2026 09:39 PM IST







Link Copied



केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स को देश से निकलने का आदेश दिया है। रुटो ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि, “सामान समेटो और निकल जाओ।” ... और पढ़ें

विज्ञापन