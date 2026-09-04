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यूक्रेन में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक: सुरक्षा मुख्यालय को बनाया निशाना; जेलेंस्की ने दिया जवाबी कार्रवाई का आदेश

Fri, 04 Sep 2026 08:38 PM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Fri, 04 Sep 2026 08:38 PM IST
सार

रूस के ड्रोन ने शुक्रवार दोपहर मध्य कीव में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया है। जेलेंस्की के मुताबिक, ड्रोन सीधे सुरक्षा मुख्यालय प्रमुख के कार्यालय को निशाना बनाकर इमारत से टकराया। हमले में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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Russia major drone attack on Ukraine Security headquarters Zelenskyy orders retaliatory action
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि शुक्रवार दोपहर मध्य कीव में रूस के एक ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस हमले में एजेंसी के प्रमुख के कार्यालय को निशाना बनाया गया था। जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा सेवा को निर्देश दिया है कि वह रूस को 'उचित और ठोस जवाब दे और जहां संभव हो, ऐसा जवाब दे जो इस हमले जैसा ही हो। 

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सेंट सोफिया कैथेड्रल के सामने है SBU की इमारत
यह ड्रोन वोलोदिमिरस्का स्ट्रीट स्थित SBU की मुख्य इमारत से टकराया। यह इमारत सेंट सोफिया कैथेड्रल के सामने और कीव के गोल्डन गेट इलाके के पास स्थित है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर दिन के समय भी ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं।
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'सीधे कार्यालय को निशाना बनाया गया'
जेलेंस्की ने कहा कि मैंने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख ओलेक्सांद्र पोकलाड से बात की। दुर्भाग्य से, रूस के एक ड्रोन ने कीव में वोलोदिमिरस्का स्ट्रीट पर यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की मुख्य इमारत पर हमला किया, जो सेंट सोफिया कैथेड्रल के सामने है। ड्रोन का निशाना सीधे उस इमारत में सुरक्षा सेवा प्रमुख का कार्यालय था।
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मौके पर पहुंचीं आपातकालीन टीमें
जेलेंस्की ने बताया कि आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पोकलाड को हमले का जवाब तैयार करने का भी निर्देश दिया है।

'सेना इस जवाबी कार्रवाई में मदद करेगी'
जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,'मैंने पोकलाड को निर्देश दिया है कि जब सब कुछ तैयार हो जाए, तो रूसियों को उचित और ठोस जवाब दें और जहां संभव हो, ऐसा जवाब दें जो इस हमले जैसा ही हो। हमारी सेना इस जवाबी कार्रवाई में मदद करेगी। 

धमाके के बाद गोल्डन गेट इलाके में छाया धुआं
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3:30 बजे धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद ऐतिहासिक केंद्र में गोल्डन गेट के आसपास के इलाके से घना धुआं उठता दिखाई दिया।
कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने शुरुआत में बताया था कि शहर के शेवचेंकिव्स्की जिले में एक गैर-आवासीय इमारत की छत पर ड्रोन गिरने के बाद आग लग गई। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं।


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हमले के दौरान जारी था एयर रेड अलर्ट
यह हमला कीव में एक और हवाई हमले के अलर्ट के दौरान हुआ। इस दौरान यूक्रेन की वायु सेना ने चेतावनी दी थी कि कई ड्रोन राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। रूस ने हाल के दिनों में कीव पर अपने ड्रोन हमलों को काफी बढ़ा दिया है। इन लगातार हमलों का असर यूक्रेन की राजधानी में रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है।

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