रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूस के साथ युद्धबंदियों की अदला-बदली की तैयारी कर रहा है। अबू धाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में इस पर सहमति बनी थी। जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के लिए पांच प्राथमिकताएं भी तय की हैं। इनमें युद्धबंदियों की रिहाई, रूस में बंद नागरिकों की वापसी, मानवीय सहायता, बातचीत में यूरोपीय देशों की भागीदारी और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी शामिल है।

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रूस के साथ युद्धबंदियों की अदला-बदली।

रूस में बंद यूक्रेनी नागरिकों की रिहाई।

कब्जे वाले इलाकों में मानवीय अभियान और लोगों की मदद।

बातचीत में यूरोपीय देशों और संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना।

यूक्रेन की सुरक्षा, स्थायी शांति और युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण की व्यवस्था करना।

जेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि अबू धाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक के सबसे अहम नतीजों में युद्धबंदियों की अदला-बदली पर बनी सहमति शामिल है। यूक्रेन अब इस समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक, उनका देश सबसे पहले युद्धबंदियों की अदला-बदली से जुड़े अपने प्रस्ताव अमेरिका को सौंपेगा। इस संबंध में खुफिया माध्यमों से बातचीत भी चल रही है। यूक्रेन आने वाले कुछ हफ्तों में नतीजे हासिल करने के लिए तैयार है। हालांकि, समझौता कब लागू होगा, यह रूस की कार्रवाई और अमेरिका की ओर से मॉस्को से होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा।यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी टीम ने युद्ध खत्म करने और मानवीय मदद से जुड़े पांच अहम मुद्दों पर आगे काम करने का फैसला किया है। आइए, पांचों शर्तों के बारे में जानते हैं...



रूस में बंद नागरिकों की रिहाई और मानवीय मदद पर क्या बातचीत हुई?

जेलेंस्की ने बताया कि दूसरी प्राथमिकता रूस में बंद यूक्रेनी नागरिकों की रिहाई है। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें रूस ने पूर्ण स्तर पर युद्ध शुरू होने से पहले ही हिरासत में ले लिया था। तीसरी प्राथमिकता यूक्रेन के ओलेश्की इलाके में चलाए जा रहे मानवीय अभियान से जुड़ी है। जेलेंस्की के मुताबिक, इस अभियान के तहत यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में पहुंचाए गए नागरिकों की मदद की जा रही है। यूक्रेन ने खेरसॉन और जापोरिज्जिया क्षेत्रों के अस्थायी कब्जे वाले हिस्सों में ऐसे 10 और स्थानों की पहचान की है, जहां मानवीय अभियान चलाने की जरूरत है। इस प्रस्ताव पर अमेरिकी मध्यस्थों के साथ चर्चा की जाएगी।



जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका ने रूस के साथ बातचीत के प्रारूप में यूरोपीय प्रतिनिधियों को शामिल करने पर सहमति बनाई है। यूक्रेन चाहता है कि युद्ध खत्म करने की बातचीत में यूरोप की भी मजबूत भूमिका हो। प्रस्तावित विस्तारित बातचीत में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और पोलैंड शामिल होंगे। इन पांच देशों को ई-5 समूह कहा गया है। इसके अलावा यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद और नाटो को भी बातचीत में शामिल करने का प्रस्ताव है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की कूटनीतिक टीम, खुफिया अधिकारी, सुरक्षा सेवा प्रमुख और सेना के कमांडर-इन-चीफ ने इस सप्ताह बर्लिन में यूरोपीय और अमेरिकी साझेदारों के साथ होने वाली अगली बैठक की तैयारियों पर चर्चा की है।जेलेंस्की ने पांचवीं प्राथमिकता के तहत युद्ध खत्म करने के साथ यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि केवल युद्ध रोकना काफी नहीं होगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी जिससे भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा बनी रहे और स्थायी शांति कायम हो सके। इसके साथ ही युद्ध से प्रभावित देश के पुनर्निर्माण और भविष्य के विकास के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम को आने वाले कुछ हफ्तों के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अब इन सभी मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव दिया है। कार्नी के मुताबिक, लूला ने यह विचार 16 नवंबर को फिलीपींस के मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात में रखा था। कार्नी ने इसे दिलचस्प विचार बताया। इस पहल का मकसद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बड़े देशों के नेताओं को एक साथ बातचीत के लिए लाना है। इस प्रस्ताव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है।अमेरिका के विशेष दूत जेरेड कुशनर ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति हो रही है। उन्होंने यूक्रेन के भविष्य के लिए तीन अहम मुद्दे बताए हैं। इनमें यूक्रेन को भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी देना, यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में रास्ता तैयार करना और युद्ध के बाद आर्थिक विकास की व्यापक योजना बनाना शामिल है। कुशनर के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप स्थायी शांति हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिए गए विवरण के अनुसार, अमेरिका, रूस और चीन ने अपने आधिकारिक माध्यमों से अपने नेताओं की 19 नवंबर को चीन के गुआंगदोंग प्रांत के शेनझेन में प्रस्तावित बैठक की पुष्टि की है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों की कूटनीतिक गतिविधियां अहम हो गई हैं।