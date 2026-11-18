बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में संभावित वापसी की चर्चा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी ढाका में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जगह-जगह तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और आने-जाने वाले वाहनों की जांच हो रही है। दूसरी ओर, शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में हिंसा की ताजा घटनाएं सामने आई हैं। यहां एक पुलिस थाने और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। देश में अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक के बावजूद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ने की खबरें हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां राजधानी समेत कई इलाकों में सतर्क हो गई हैं।

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बांग्लादेश पुलिस ने बुधवार को ढाका में तलाशी अभियान तेज कर दिया। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा बल वाहनों को रोककर उनकी जांच कर रहे हैं। पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। शेख हसीना की दिसंबर में संभावित वापसी की घोषणा के बाद देश में राजनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के नेता और कार्यकर्ता अलग-अलग इलाकों में सक्रिय बताए जा रहे हैं। इसी बीच कई जगह हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा बढ़ाने के साथ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में मंगलवार को हिंसा की घटनाएं हुईं। यहां टुंगीपारा पुलिस थाने और परिसर में खड़े कई वाहनों को आग लगा दी गई। पुलिस प्रवक्ता कमरुन मुनीरा ने बताया कि जिले में हिंसा की ताजा घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि, उन्होंने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, प्रतिबंधित अवामी लीग और छात्र लीग के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने पहले पुलिस थाने को घेरने के लिए मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने थाने पर हमला किया और परिसर में खड़े कई वाहनों में आग लगा दी। सुरक्षा बढ़ाए जाने के बावजूद हुई इस घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।राजनीतिक तनाव के बीच ढाका की एक अदालत ने मंगलवार को अवामी लीग के नेता और ढाका दक्षिण नगर निगम के पूर्व मेयर मोहम्मद सईद खोकोन को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। यह मामला जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान अब्दुल मोतालेब की हत्या से जुड़ा है। खोकोन को मंगलवार सुबह करीब सात बजे ढाका के बारिधारा इलाके में उनके घर से स्पेशल रिस्पांस बटालियन ने हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें डिटेक्टिव ब्रांच यानी डीबी पुलिस को सौंप दिया गया। डीबी ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहदी हसन ने सात दिन की रिमांड मंजूर की।जांच एजेंसियों का आरोप है कि जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान खोकोन ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की योजना बनाने में भूमिका निभाई थी। आरोप है कि उन्होंने छात्र लीग, युवा लीग और अवामी लीग से जुड़े दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के निर्देश दिए थे। जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इन लोगों को पैसे और हथियार उपलब्ध कराए थे। पुलिस की रिमांड याचिका में दावा किया गया है कि अवामी लीग सरकार गिरने के बाद भी खोकोन ने पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहकर अचानक राजनीतिक मार्च आयोजित किए। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह देश में अस्थिरता पैदा करने की गतिविधियों की योजना बना रहे थे। ये सभी आरोप जांच एजेंसियों की ओर से लगाए गए हैं।यह मामला 4 अगस्त 2024 को ढाका के धनमंडी इलाके में जिगातोला बस स्टैंड के पास हुई गोलीबारी से जुड़ा है। उस समय एक जुलूस के दौरान अब्दुल मोतालेब की गोली लगने से मौत हो गई थी। उनके पिता अब्दुल मतीन ने 26 अगस्त 2024 को धनमंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। इस केस में कुल 176 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व सड़क परिवहन मंत्री ओबैदुल कादर के नाम भी शामिल हैं। इसी मामले में पुलिस खोकोन से पूछताछ करना चाहती है। सरकारी वकील उमर फारूक फारूकी ने पुलिस की रिमांड मांगने का समर्थन किया, जबकि वरिष्ठ वकील अबू सईद सागर ने खोकोन की जमानत और रिमांड रद्द करने की मांग की।अदालत में पुलिस ने खोकोन से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। सरकारी पक्ष ने कहा कि मामले की जांच के लिए उनसे पूछताछ जरूरी है। वहीं, खोकोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अबू सईद सागर ने जमानत देने और रिमांड का आदेश रद्द करने की मांग की। हालांकि, अदालत ने पुलिस को सात दिन की रिमांड दी। खोकोन को फिलहाल इसी मामले में जांच का सामना करना होगा। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और अवामी लीग के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है।मोहम्मद सईद खोकोन अवामी लीग के नेता हैं और ढाका के पूर्व मेयर रह चुके हैं। वह अविभाजित ढाका के पूर्व मेयर मोहम्मद हनीफ के बेटे हैं। साल 2015 में वह ढाका दक्षिण सिटी कॉरपोरेशन के मेयर बने थे। इसके बाद 2024 के संसदीय चुनाव में उन्होंने अवामी लीग के उम्मीदवार के तौर पर ढाका-6 सीट से जीत दर्ज की थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। एक तरफ शेख हसीना की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभियान चला रही है। गोपालगंज में हिंसा और ढाका में बढ़ी सुरक्षा इसी तनावपूर्ण स्थिति को दिखाती है।