विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमेरिकी सांसद जानना चाहते हैं कि चीन के लोगों को एनवीडिया के सबसे उन्नत चिप्स तक पहुंच कैसे मिली। जांच में कथित चीनी खुफिया एजेंट की भूमिका को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे।

हुआंग और एनवीडिया के जनरल काउंसल टिम टेटर से अलग-अलग दिन पूछताछ होगी। हुआंग के कथित तौर पर चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों को लेकर भी सवाल पूछे जाने की उम्मीद है।

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

हुआंग ने दोबारा कंपनी का सीईओ बनने की इच्छा भी जताई है। उन्होंने कहा कि उनके पद छोड़ने के बाद कंपनी के कर्मचारी, निवेशक, कारोबारी साझेदार और ग्राहक उन्हें वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग उनसे सीधे संपर्क भी कर रहे हैं। हुआंग ने कहा कि एनवीडिया इस समय तकनीक, बाजार, प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में अगर कंपनी का बोर्ड उनकी वापसी को शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में मानता है तो वह सीईओ की जिम्मेदारी फिर संभालने के लिए तैयार हैं।फिलहाल एनवीडिया के बोर्ड की ओर से उनकी वापसी के संकेत नहीं मिले हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड हुआंग को फिर से सीईओ बनाने पर विचार नहीं कर रहा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी वापसी पर खुलापन दिखाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हुआंग के दोबारा सीईओ बनने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हुआंग ने इस मामले से बड़ा सबक सीखा है।हुआंग को 1 दिसंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों के सामने पेश होना है। एनवीडिया के जनरल काउंसल टिम टेटर 2 दिसंबर को पेश होंगे। दोनों ने स्वेच्छा से समितियों के सामने बयान दर्ज कराने पर सहमति दी है। इनमें हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी चयन समिति और हाउस इंटेलिजेंस कमेटी शामिल हैं।समितियों के अध्यक्षों मास्ट, मूलिनार और क्रॉफर्ड ने कहा कि वे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को संभावित नुकसान पहुंचने में हुआंग और एनवीडिया की भूमिका पर जवाब मांगेंगे।जेनसन हुआंग ने कहा कि वह 53 साल पहले अमेरिका आए थे। अमेरिकी नागरिक बनना उनके जीवन के सबसे गर्व के पलों में से एक है। उन्होंने एनवीडिया को अपने जीवन का सबसे बड़ा काम बताया। उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों के साथ कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाना उनके लिए सम्मान की बात रही है। उन्होंने अपने परिवार का भी आभार जताया। हुआंग ने कहा कि वह अपनी बाकी जिंदगी परिवार के प्यार और भरोसे के लायक बनने में बिताएंगे।