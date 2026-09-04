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Hindi News ›   World ›   Nigeria: Attempt to steal oil proves fatal; 37 people die from toxic gas, many still missing.

नाइजीरिया: तेल चोरी करने की कोशिश पड़ी भारी, जहरीली गैस से 37 लोगों की हुई मौत; कई अब भी लापता

Fri, 04 Sep 2026 05:25 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, अबुजा
पीटीआई, अबुजा Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 04 Sep 2026 05:25 PM IST
सार

नाइजीरिया के रिवर्स राज्य में कच्चा तेल चोरी करने की कोशिश के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी लापता हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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Nigeria: Attempt to steal oil proves fatal; 37 people die from toxic gas, many still missing.
तेल चोरी की कोशिश बनी मौत का कारण - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नाइजीरिया के तेल उत्पादक राज्य 'रिवर्स' में तेल ले जा रहे एक जहाज से तेल चुराने की कोशिश के दौरान कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी शुक्रवार को एडवोकेसी ग्रुप ने दी। 

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क्या है पूरा मामला? 
'यूथ्स एंड एनवायरनमेंटल एडवोकेसी सेंटर' ने बताया कि गुरुवार को ये लोग एक 'गैर-कानूनी टैपिंग पॉइंट' से अपनी नावों में कच्चा तेल भर रहे थे। इस दौरान उन्हें तेज दबाव में जहरीली गैसें अंदर लेनी पड़ीं, जिससे उनकी मौत हो गई। वॉलंटियर्स के एक नेटवर्क के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग अभी भी लापता हैं।

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नाइजीरियाई पुलिस ने क्या कहा? 
नाइजीरियाई पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की पुष्टि की, लेकिन मरने वालों की संख्या नहीं बताई और कहा कि मामले की जांच चल रही है। रिवर्स राज्य पुलिस के प्रवक्ता ब्लेसिंग अगाबे ने कहा, 'रिवर्स राज्य पुलिस कमांड मौतों की पुष्टि कर सकती है। मरने वाले कथित तौर पर कच्चा तेल चुराने की कोशिश कर रहे थे।'
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अफ्रीका के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा इलाके में तेल की चोरी आम बात है। यहां दशकों से तेल निकालने के काम के कारण गरीबी और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है।

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