नाइजीरिया: तेल चोरी करने की कोशिश पड़ी भारी, जहरीली गैस से 37 लोगों की हुई मौत; कई अब भी लापता

नाइजीरिया के तेल उत्पादक राज्य 'रिवर्स' में तेल ले जा रहे एक जहाज से तेल चुराने की कोशिश के दौरान कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी शुक्रवार को एडवोकेसी ग्रुप ने दी।

क्या है पूरा मामला?

'यूथ्स एंड एनवायरनमेंटल एडवोकेसी सेंटर' ने बताया कि गुरुवार को ये लोग एक 'गैर-कानूनी टैपिंग पॉइंट' से अपनी नावों में कच्चा तेल भर रहे थे। इस दौरान उन्हें तेज दबाव में जहरीली गैसें अंदर लेनी पड़ीं, जिससे उनकी मौत हो गई। वॉलंटियर्स के एक नेटवर्क के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग अभी भी लापता हैं।

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नाइजीरियाई पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की पुष्टि की, लेकिन मरने वालों की संख्या नहीं बताई और कहा कि मामले की जांच चल रही है। रिवर्स राज्य पुलिस के प्रवक्ता ब्लेसिंग अगाबे ने कहा, 'रिवर्स राज्य पुलिस कमांड मौतों की पुष्टि कर सकती है। मरने वाले कथित तौर पर कच्चा तेल चुराने की कोशिश कर रहे थे।'अफ्रीका के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा इलाके में तेल की चोरी आम बात है। यहां दशकों से तेल निकालने के काम के कारण गरीबी और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है।