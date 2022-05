{"_id":"628ab55b7e85e051e444784a","slug":"russia-halts-finland-gas-supply-due-to-non-payment-in-russian-ruble-vladimir-putin-army-increases-attacks-in-donbas","type":"story","status":"publish","title_hn":"रूस की कार्रवाई: रूबल में भुगतान न मिलने पर रोकी फिनलैंड की गैस आपूर्ति, पुतिन की सेना ने दोनबास में बढ़ाए हमले","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, कीव। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 23 May 2022 03:42 AM IST