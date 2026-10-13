रूस-यूक्रेन युद्ध: पुतिन जेलेंस्की से ज्यादा समझौता चाहते हैं? ट्रंप का दावा; डीजल की आपूर्ति पर क्या कहा?

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ट्रंप ने संघर्षविराम को लेकर क्या कहा?

मध्यावधि चुनाव के प्रचार के लिए ओहायो रवाना होने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बात की। उनसे पूछा गया कि क्या रूस ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने कहा, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जेलेंस्की और पुतिन को साथ आकर इस बेतुके युद्ध को खत्म करना होगा। इस महीने युद्ध में उन्होंने 32,000 लोगों को खोया है। यह बेतुका है। इसलिए उन्हें साथ बैठकर इसे खत्म करना होगा। विज्ञापन



ट्रंप ने कहा, मुझे इसकी जांच करनी होगी। मुझे देखना होगा कि क्या हुआ है। क्योंकि दोनों पक्षों ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। एक पत्रकार ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने संघर्षविराम समझौते की पुष्टि नहीं की है। इस पर ट्रंप ने कहा, उन्होंने सहमति दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि वे सहमत हैं। इसीलिए उन्होंने सहमति दी। मैंने कहा कि वे सहमत हैं। अब इस मामले को सुलझाना होगा। ट्रंप ने कहा, यह युद्ध एक बड़ी तबाही है। क्या आपने इस महीने के आंकड़े देखे? इस युद्ध में 32,000 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर सैनिक और युवा लोग थे। 32,000 लोगों की मौत हुई। यह युद्ध खत्म होना चाहिए। विज्ञापन विज्ञापन



दोनों नेता समझौता करना चाहते हैं?

ट्रंप से पूछा गया कि क्या पुतिन और जेलेंस्की ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वे दोनों इसका समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह कैसे करना है। हम उनसे समझौता करवाएंगे। रूस के लगातार हमलों के बावजूद पुतिन की बातचीत करने की इच्छा पर ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वे समझौता कर लेंगे। मुझे वास्तव में लगता है कि पुतिन, जेलेंस्की से ज्यादा समझौता करना चाहते हैं।



रूसी डीजल की आपूर्ति पर ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने रूस से डीजल की आपूर्ति जारी रखने के फैसले का बचाव किया। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा कि तेल की आपूर्ति पर रोक लगाने से दुनिया के दूसरे देशों पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये रिपब्लिकन गंभीर नहीं हो सकते। हम बहुत सारा तेल पैदा करते हैं। हम तेल की आपूर्ति पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, तो बाकी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।



ट्रंप ने कहा कि अमेरिका डीजल की आपूर्ति सीमित कर सकता है। वह डीजल को अपने देश में इस्तेमाल के लिए बचाकर रख सकता है। लेकिन इससे दूसरे देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, यह वास्तव में मेरे साथ कोई समझौता नहीं है। यह बाकी दुनिया के लिए एक समझौता है। हमारे किसानों और पशुपालकों की मदद करने वाली कोई भी चीज मुझे पसंद है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय समझौता करने पर ध्यान देना चाहिए।



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रूस ने रिहायशी इमारत पर हमला किया: जेलेंस्की

ट्रंप के बयान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर संघर्षविराम तोड़ने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि रूस ने कीव में एक ऊंची रिहायशी इमारत पर शाहेद ड्रोन से हमला किया। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई। नौ लोग घायल हुए।



जेलेंस्की ने कहा, रूसी हमारे लोगों के खिलाफ आतंक जारी रखे हुए हैं। वे रिहायशी इमारतों पर हमले कर रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने बताया कि बचावकर्मियों ने इमारत में लगी आग बुझा दी।



जेलेंस्की ने कहा, यह इस बात का एक और सबूत है कि रूस पर और ज्यादा दबाव डालने की जरूरत है। हमले जारी रखने वाले वही हैं। युद्ध को लंबा खींचने वाले भी वही हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को उम्मीद है कि अमेरिका रूस के इन कदमों पर कड़ा जवाब देगा।





मध्यावधि चुनाव के प्रचार के लिए ओहायो रवाना होने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बात की। उनसे पूछा गया कि क्या रूस ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने कहा, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जेलेंस्की और पुतिन को साथ आकर इस बेतुके युद्ध को खत्म करना होगा। इस महीने युद्ध में उन्होंने 32,000 लोगों को खोया है। यह बेतुका है। इसलिए उन्हें साथ बैठकर इसे खत्म करना होगा।ट्रंप ने कहा, मुझे इसकी जांच करनी होगी। मुझे देखना होगा कि क्या हुआ है। क्योंकि दोनों पक्षों ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। एक पत्रकार ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने संघर्षविराम समझौते की पुष्टि नहीं की है। इस पर ट्रंप ने कहा, उन्होंने सहमति दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि वे सहमत हैं। इसीलिए उन्होंने सहमति दी। मैंने कहा कि वे सहमत हैं। अब इस मामले को सुलझाना होगा। ट्रंप ने कहा, यह युद्ध एक बड़ी तबाही है। क्या आपने इस महीने के आंकड़े देखे? इस युद्ध में 32,000 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर सैनिक और युवा लोग थे। 32,000 लोगों की मौत हुई। यह युद्ध खत्म होना चाहिए।ट्रंप से पूछा गया कि क्या पुतिन और जेलेंस्की ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वे दोनों इसका समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह कैसे करना है। हम उनसे समझौता करवाएंगे। रूस के लगातार हमलों के बावजूद पुतिन की बातचीत करने की इच्छा पर ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वे समझौता कर लेंगे। मुझे वास्तव में लगता है कि पुतिन, जेलेंस्की से ज्यादा समझौता करना चाहते हैं।ट्रंप ने रूस से डीजल की आपूर्ति जारी रखने के फैसले का बचाव किया। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा कि तेल की आपूर्ति पर रोक लगाने से दुनिया के दूसरे देशों पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये रिपब्लिकन गंभीर नहीं हो सकते। हम बहुत सारा तेल पैदा करते हैं। हम तेल की आपूर्ति पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, तो बाकी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका डीजल की आपूर्ति सीमित कर सकता है। वह डीजल को अपने देश में इस्तेमाल के लिए बचाकर रख सकता है। लेकिन इससे दूसरे देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, यह वास्तव में मेरे साथ कोई समझौता नहीं है। यह बाकी दुनिया के लिए एक समझौता है। हमारे किसानों और पशुपालकों की मदद करने वाली कोई भी चीज मुझे पसंद है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय समझौता करने पर ध्यान देना चाहिए।ये भी पढ़ें: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच आतंकवाद पर फिर बढ़ा विवाद: इशाक डार ने तालिबान को चेताया; आगे क्या होगा? ट्रंप के बयान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर संघर्षविराम तोड़ने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि रूस ने कीव में एक ऊंची रिहायशी इमारत पर शाहेद ड्रोन से हमला किया। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई। नौ लोग घायल हुए।जेलेंस्की ने कहा, रूसी हमारे लोगों के खिलाफ आतंक जारी रखे हुए हैं। वे रिहायशी इमारतों पर हमले कर रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने बताया कि बचावकर्मियों ने इमारत में लगी आग बुझा दी।जेलेंस्की ने कहा, यह इस बात का एक और सबूत है कि रूस पर और ज्यादा दबाव डालने की जरूरत है। हमले जारी रखने वाले वही हैं। युद्ध को लंबा खींचने वाले भी वही हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को उम्मीद है कि अमेरिका रूस के इन कदमों पर कड़ा जवाब देगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूस-यूक्रेन युद्ध पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से ज्यादा समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए दोनों नेताओं को साथ आना होगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के प्रस्तावित समझौते को लेकर विवाद चल रहा है।