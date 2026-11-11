तंबाकू कंपनी के खेल का किया पर्दाफाश: मिलीं जान से मारने की धमकियां; अब दूसरों को जेफ्री सिखा रहे सच की लड़ाई

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डॉ. विगैंड 83 वर्ष के हो चुके हैं और गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से जूझ रहे हैं। लेकिन सच सामने लाने का उनका जज्बा आज भी उसी तरह बरकरार है। वह उन तमाम लोगों के लिए गाइड और संरक्षक बन चुके हैं, जो सत्ता या कॉर्पोरेट धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जोखिम उठाने की सोच रहे हैं। डॉ. विगैंड बताते हैं, मैं अब बेजान-सा चलता हूं लेकिन जब भी किसी बेबस इंसान का फोन आता है तो उसकी बात पूरे ध्यान से सुनता हूं। इंटरनेट पर उनका फोन नंबर सार्वजनिक है और हर रोजा उनके पास जापान के रिसर्च लैब्स से लेकर अमेरिकी रक्षा एजेंसियों तक के कर्मचारियों के फोन आते हैं।विगैंड के छोटे भाई जेम्स कहते हैं, 83 वर्ष की उम्र में जहां ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी बिताते हैं, वहीं उनके भाई का फोन दिन-रात बजता रहता है। वह एक जिद्दी योद्धा है, उसके अंदर सच के लिए लड़ने का अद्भुत जज्बा है। जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति अपनी नौकरी और जान जोखिम में डालकर गलत के खिलाफ बोलना चाहता है तो सबसे पहले जेफ्री विगांड को याद करता है। विगैंड उन्हें समझाते हैं कि इस खतरनाक रास्ते पर कैसे चलना है, सबूत कैसे सुरक्षित रखने हैं और खुद को मानसिक रूप से कैसे मजबूत रखना है।डॉ. विगैंड से संपर्क करने वाले 50% से भी कम लोग अंततः अपनी कंपनी या सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर खड़े हो पाते हैं। लेकिन विगैंड इसे नाकामी नहीं मानते। कहते हैं, व्हिसलब्लोइंग जितनी क्रूर और थका देने वाली प्रक्रिया है, उसे देखते हुए अगर 40% लोग भी सच के साथ खड़े रह जाते हैं, तो यह बहुत बड़ी जीत है।डॉ. विगैंड का मानना है कि टेक व सोशल मीडिया उद्योग बिल्कुल 90 के दशक के तंबाकू उद्योग जैसा काम कर रहा है। जैसे सिगरेट बनाने वालों ने बच्चों को निशाना बनाया, वही काम आज सोशल मीडिया कंपनियां कर रही हैं। व्हिसलब्लोइंग का रास्ता कितना खौफनाक हो सकता है, विगैंड इसे भली-भांति समझते हैं। 1974 में परमाणु धांधली का खुलासा करने वाली करेन सिल्कवुड की संदिग्ध सड़क हादसे में मौत हो गई थी।