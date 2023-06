PM Modi USA Visit: डिनर के दौरान ड्रिंक्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही ऐसी बात, जमकर हंसे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में राजकीय डिनर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उद्योग, फैशन और राजनीति जगत की कई हस्तियां भी शामिल हुईं। स्थानीय समय के अनुसार, गुरुवार को हुए इस राजकीय डिनर में जहां दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाईं पर ले जाने की बातें हुईं तो कई पल ऐसे भी आए जब मेहमान ने खूब ठहाके लगाए।



जब अमेरिकी राष्ट्रपति की बात पर जमकर लगे ठहाके

ऐसा ही एक पल उस समय आया, जब डिनर के दौरान अमेरिकी परंपरा के अनुसार टोस्ट सेरेमनी हुई। आमतौर पर टोस्ट में शराब का सेवन किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चूंकि शराब का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए बिना अल्कोहल वाली अदरक से बनी एक पेय को टोस्ट में इस्तेमाल किया गया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden, at the State Dinner at the White House. pic.twitter.com/r0LkOADAZ6