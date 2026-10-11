प्यू रिसर्च सेंटर: गंभीर बीमारियों के बजाय लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान दे रहे इन्फ्लुएंसर्स; क्या है मकसद?

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सोशल मीडिया पर हेल्थ और वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर ने एक बड़ा अध्ययन किया है। इंटरनेट पर स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने वाले लोग (इन्फ्लुएंसर्स) ज्यादातर गंभीर बीमारियों या डॉक्टरी इलाज के बजाय लाइफस्टाइल (सजावट, फिटनेस और खान-पान) को बेहतर बनाने पर ज्यादा पोस्ट करते हैं।