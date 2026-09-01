पाक में मदरसा की जमीन के लिए ढहाया सदी पुराना मंदिर: अल्पसंख्यकों ने किया विरोध; अधिकारियों ने क्या सफाई दी?

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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में एक सदी से भी अधिक पुराने हिंदू मंदिर को ढहा दिया गया। स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक संगठनों ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार से यह कदम मंदिर की जमीन को मदरसे में मिलाने के लिए उठाया है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी राणा इफ्तिखार ने मंदिर के मूसलाधार बारिश से ढहने का दावा किया।