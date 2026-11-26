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न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने 100वीं मेसीज थैंक्सगिविंग डे परेड को स्थगित कर दिया है। बुधवार, 26 नवंबर को होने वाली यह परेड अब शनिवार के लिए पुनर्निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं सहित खराब मौसम की आशंका के कारण यह फैसला लिया गया है। मेयर ममदानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर को हर संभावना के लिए तैयार रहना होगा।