'सुरक्षा सबसे पहले': न्यूयॉर्क मेयर ने खराब मौसम के चलते मैसीज थैक्सगिविंग परेड की तारीख बदली, कब होगा आयोजन?
पीटीआई, न्यूयॉर्क Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 26 Nov 2026 08:05 AM IST
सार
अमेरिका के न्यूयॉर्क में खराब मौसम के अलर्ट के चलते मैसीज थैंक्सगिविंग डे परेड को गुरुवार के बजाय शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। मेयर जोहरान ममदानी ने भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए कहा कि आयोजन में लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शनिवार को सुबह 8:30 बजे (स्थानीय समय) परेड निकलेगी।
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विस्तार
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने 100वीं मेसीज थैंक्सगिविंग डे परेड को स्थगित कर दिया है। बुधवार, 26 नवंबर को होने वाली यह परेड अब शनिवार के लिए पुनर्निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं सहित खराब मौसम की आशंका के कारण यह फैसला लिया गया है। मेयर ममदानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर को हर संभावना के लिए तैयार रहना होगा।
ये भी पढ़ें: अमेरिका में थैक्सगिविंग पर तूफान का साया: न्यूयॉर्क में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट, न्यू जर्सी में आपातकाल
एक समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, परेड अब शनिवार सुबह 8:30 बजे ईटी पर शुरू होगी। ममदानी ने स्वीकार किया कि इस बदलाव से न्यूयॉर्क वासियों और आगंतुकों में निराशा होगी। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव आवश्यक था। उन्होंने कहा कि शनिवार को जब गुब्बारे आसमान में उड़ेंगे, तो सभी एक शानदार और सुरक्षित शो का आनंद ले पाएंगे। ममदानी ने बताया कि शनिवार की परेड के लिए हजारों पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
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क्या हैं सुरक्षा व्यवस्था?
पुलिस विभाग की घुड़सवार इकाइयां, के-9 टीमें और इमरजेंसी सर्विस यूनिट (ईएसयू) भी सुरक्षा में सहयोग करेंगी। मेयर ममदानी ने कहा कि आयोजन के लिए कोई ज्ञात, विशिष्ट या विश्वसनीय खतरा नहीं है। यह घोषणा न्यूयॉर्क पुलिस विभाग द्वारा अपनी स्ट्रैटेजिक रिस्पांस ग्रुप को भंग करने के कुछ दिनों बाद हुई है। इस ग्रुप के अधिकारियों को अन्य इकाइयों में पुनर्वितरित किया गया था।
देश भर में खराब मौसम
एक समाचार वेबसाइट के अनुसार, थैंक्सगिविंग से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर गंभीर तूफान आ रहे हैं। 80 दस लाख से अधिक लोगों के यात्रा करने की उम्मीद है। पूर्वी तट पर सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद से सबसे अधिक जल स्तर देखा जा सकता है। वहीं डेलावेयर और न्यू जर्सी में बिजली गुल होने का बड़ा जोखिम है। पश्चिमी तट पर तटीय बाढ़ एक गंभीर चिंता है, जहां प्रशांतिका में एक घाट ढह गया है। सैन डिएगो के आसपास उच्च ज्वार ने जल-स्तर के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
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एक समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, परेड अब शनिवार सुबह 8:30 बजे ईटी पर शुरू होगी। ममदानी ने स्वीकार किया कि इस बदलाव से न्यूयॉर्क वासियों और आगंतुकों में निराशा होगी। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव आवश्यक था। उन्होंने कहा कि शनिवार को जब गुब्बारे आसमान में उड़ेंगे, तो सभी एक शानदार और सुरक्षित शो का आनंद ले पाएंगे। ममदानी ने बताया कि शनिवार की परेड के लिए हजारों पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
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क्या हैं सुरक्षा व्यवस्था?
पुलिस विभाग की घुड़सवार इकाइयां, के-9 टीमें और इमरजेंसी सर्विस यूनिट (ईएसयू) भी सुरक्षा में सहयोग करेंगी। मेयर ममदानी ने कहा कि आयोजन के लिए कोई ज्ञात, विशिष्ट या विश्वसनीय खतरा नहीं है। यह घोषणा न्यूयॉर्क पुलिस विभाग द्वारा अपनी स्ट्रैटेजिक रिस्पांस ग्रुप को भंग करने के कुछ दिनों बाद हुई है। इस ग्रुप के अधिकारियों को अन्य इकाइयों में पुनर्वितरित किया गया था।
देश भर में खराब मौसम
एक समाचार वेबसाइट के अनुसार, थैंक्सगिविंग से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर गंभीर तूफान आ रहे हैं। 80 दस लाख से अधिक लोगों के यात्रा करने की उम्मीद है। पूर्वी तट पर सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद से सबसे अधिक जल स्तर देखा जा सकता है। वहीं डेलावेयर और न्यू जर्सी में बिजली गुल होने का बड़ा जोखिम है। पश्चिमी तट पर तटीय बाढ़ एक गंभीर चिंता है, जहां प्रशांतिका में एक घाट ढह गया है। सैन डिएगो के आसपास उच्च ज्वार ने जल-स्तर के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।