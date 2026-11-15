ट्रंप ने कांग्रेस से मांगे अरबों डॉलर: गोल्फ प्रोजेक्ट पर रोक के बाद बिफरे, राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर क्या बोले?

अमेरिका में हवाई उड़ानों में आई बड़ी रुकावट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह बदलने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने कांग्रेस से इसके लिए जल्द से जल्द अतिरिक्त फंड मंजूर करने को कहा है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का मौजूदा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम करीब 50 साल पुराना है और अब इसे थोड़ा-थोड़ा सुधारने के बजाय एक साथ पूरी तरह आधुनिक बनाने की जरूरत है। इस बीच, वाशिंगटन के एक ऐतिहासिक पब्लिक गोल्फ कोर्स के नवीनीकरण को लेकर भी ट्रंप प्रशासन को अदालत से झटका लगा है। एक फेडरल जज ने इस परियोजना पर दो हफ्ते की रोक लगा दी है।

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