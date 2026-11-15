ट्रंप ने कांग्रेस से मांगे अरबों डॉलर: गोल्फ प्रोजेक्ट पर रोक के बाद बिफरे, राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर क्या बोले?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के 50 साल पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए कांग्रेस से अतिरिक्त फंड मांगा है। शुक्रवार को तकनीकी खराबी के कारण देशभर में उड़ानें रोकनी पड़ी थीं। शुरुआती जांच में राउटर या उसकी इंस्टॉलेशन में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है।
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अमेरिका में हवाई उड़ानों में आई बड़ी रुकावट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह बदलने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने कांग्रेस से इसके लिए जल्द से जल्द अतिरिक्त फंड मंजूर करने को कहा है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का मौजूदा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम करीब 50 साल पुराना है और अब इसे थोड़ा-थोड़ा सुधारने के बजाय एक साथ पूरी तरह आधुनिक बनाने की जरूरत है। इस बीच, वाशिंगटन के एक ऐतिहासिक पब्लिक गोल्फ कोर्स के नवीनीकरण को लेकर भी ट्रंप प्रशासन को अदालत से झटका लगा है। एक फेडरल जज ने इस परियोजना पर दो हफ्ते की रोक लगा दी है।
उड़ानों में रुकावट के बाद ट्रंप ने तोड़ी चुप्पी
शुक्रवार को अमेरिका में तकनीकी खराबी के चलते देशभर में विमानों की उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी थी। इस दौरान बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए और कई उड़ानें रद्द हुईं। इस घटना के बाद ट्रंप ने रविवार को पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि अमेरिका का एयर कंट्रोल सिस्टम करीब 50 साल पुराना है। इसे जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सिस्टम को आधुनिक बनाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसे टुकड़ों में करने के बजाय एक साथ पूरा किया जाना चाहिए।
बाइडेन सरकार पर लगाए लापरवाही के आरोप
ट्रंप ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की खराब हालत के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के कामकाज पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। पहले से खराब व्यवस्था को सुधारने के बजाय और बिगाड़ दिया। ट्रंप के मुताबिक, पिछली सरकार ने भारी पैसा खर्च किया, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वह सिस्टम को पूरी तरह बदलने के लिए जरूरी फंड जल्द मंजूर करे। उनका दावा है कि पैसा मिलते ही अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तैयार कर सकता है।
राउटर की खराबी से बिगड़ा था उड़ानों का संचालन
अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी विदेशी साइबर हमले के सबूत नहीं मिले हैं। अधिकारियों को शक है कि शुक्रवार को आई समस्या किसी खराब राउटर या उसे लगाने के दौरान हुई गड़बड़ी के कारण पैदा हुई। जांच के लिए टेक्सास और अर्कांसस की FAA सुविधाओं से दो राउटर लिए गए हैं। इन्हें डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एल 3 हैरिस की फ्लोरिडा स्थित लैब में जांचा जा रहा है। इस जांच में FAA के साथ सिस्को और जुनिपर के इंजीनियर भी शामिल हैं।
डफी के मुताबिक, पुरानी कॉपर वायर को नई फाइबर वायर से बदलने का काम चल रहा था। इसी दौरान सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ा और तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। अर्कांसस के एल डोराडो में तार बदलने और राउटर चालू करने के बाद टेक्सास के अमरिलो स्थित एक केंद्र में समस्या बढ़ गई। FBI भी इस पूरे मामले की जांच में मदद कर रही है। डफी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए नेटवर्क में गड़बड़ी सामने आते ही उड़ानों को रोकने का फैसला लिया गया।
12.5 अरब डॉलर मिलने के बाद भी और पैसे की जरूरत
डफी ने बताया कि कांग्रेस पहले ही FAA को 12.5 अरब डॉलर दे चुकी है, लेकिन इस रकम को खर्च करने की शर्तें तय हैं। इसका इस्तेमाल नए रेडियो, रडार, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट स्ट्रिप्स और टेलीकॉम लाइनों जैसे उपकरणों पर किया जाना है। इन बदलावों को 2028 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। परेशानी यह है कि पुराने नेटवर्क और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए अलग से पैसे नहीं हैं। इसी वजह से डफी भी कांग्रेस से अतिरिक्त बजट देने की मांग कर रहे हैं।
गोल्फ कोर्स के नवीनीकरण पर कोर्ट ने लगाई रोक
दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन को वाशिंगटन के ईस्ट पोटोमैक गोल्फ लिंक्स के नवीनीकरण मामले में अदालत से झटका लगा है। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एना रेयेस ने इस परियोजना पर 28 नवंबर तक रोक लगा दी है। ट्रंप इस ऐतिहासिक पब्लिक गोल्फ कोर्स को बड़े स्तर पर विकसित करके चैंपियनशिप स्तर का मैदान बनाना चाहते हैं। इसके लिए गोल्फ कोर्स को 15 महीने तक बंद करने की योजना थी। लेकिन डीसी प्रिजर्वेशन लीग और दो स्थानीय गोल्फरों ने फरवरी में इस योजना को अदालत में चुनौती दी थी।
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आम लोगों की पहुंच से दूर होने का जताया डर
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नवीनीकरण के बाद गोल्फ कोर्स का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा और इसकी फीस इतनी बढ़ सकती है कि आम लोग यहां खेल नहीं पाएंगे। उन्होंने अदालत से कहा कि मैदान को बंद करके काम शुरू करने से ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। जज रेयेस ने अपने आदेश में ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति की घोषणाओं से लगता है कि सरकार ने परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है और पार्क को बंद करने की तैयारी है। ट्रंप ने इस फैसले को राजनीतिक और नुकसानदेह बताते हुए इसके खिलाफ तुरंत अपील करने की बात कही है। इस तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के आधुनिकीकरण से लेकर गोल्फ कोर्स के नवीनीकरण तक, ट्रंप प्रशासन को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।