नई खोज: नासा को मंगल पर मिला ऑर्गेनिक सॉल्ट, भविष्य के मिशनों में सूक्ष्म जीवों की खोज में मिलेगी मदद

{"_id":"60a86ad2a36773584f1aa044","slug":"nasa-found-organic-salt-on-mars-this-discovery-will-help-in-the-discovery-of-micro-organisms-in-future-missions","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u0908 \u0916\u094b\u091c: \u0928\u093e\u0938\u093e \u0915\u094b \u092e\u0902\u0917\u0932 \u092a\u0930 \u092e\u093f\u0932\u093e \u0911\u0930\u094d\u0917\u0947\u0928\u093f\u0915 \u0938\u0949\u0932\u094d\u091f, \u092d\u0935\u093f\u0937\u094d\u092f \u0915\u0947 \u092e\u093f\u0936\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0942\u0915\u094d\u0937\u094d\u092e \u091c\u0940\u0935\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0916\u094b\u091c \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940 \u092e\u0926\u0926","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: प्रियंका तिवारी Updated Sat, 22 May 2021 07:52 AM IST