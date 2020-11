COVID-19 : अमेरिका से आई अच्छी खबर, दवा कंपनी मॉडर्ना ने वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मांगी

अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए अमेरिकी सरकार, फूड एंड ड्रग ऐड्मिनिस्ट्रेशन (एफडीए) और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से आपातकालीन उपयोग करने को सर्शत स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। मॉडर्ना ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि उसकी कोविड वैक्सीन कोरोना रोगियों पर 94.1 प्रतिशत प्रभावी रही है।

