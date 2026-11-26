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दो अन्य फ्रांसीसी प्रतिवादियों को इसी तरह के आरोपों में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि 10 अन्य लोगों के मामले में फैसला किसी दूसरी तारीख के लिए टाल दिया गया। 2014 में इस्लामिक स्टेट समूह ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार किए और महिलाओं व लड़कियों को गुलामी के लिए मजबूर किया। वहीं, यूरोप और अन्य जगहों से कई समर्थक इस समूह में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गए।इराक की जेलें पहले से ही आईएस के संदिग्धों से भरी हुई हैं। हाल ही में पड़ोसी देश सीरिया से हजारों और कैदियों को यहां लाया गया है। गुरुवार को सजा पाने वाले ये लोग उन 47 फ्रांसीसी नागरिकों में शामिल हैं, जिन पर इराक में मुकदमा चल रहा है। इन सभी को पिछले साल सीरिया से इराक लाया गया था। इससे पहले, अदालत इस समूह के 15 लोगों को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है, जबकि एक व्यक्ति को 15 साल की जेल की सजा मिली थी।जिन लोगों के फैसलों का अभी इंतजार है, उनमें एड्रियन गुइहाल भी शामिल है। माना जाता है कि 2016 में 'नीस' हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आईएस के बयान में उसी की आवाज थी। उस हमले में एक हमलावर ने 'बैस्टिल डे' की भीड़ के बीच ट्रक दौड़ा दिया था, जिसमें 86 लोग मारे गए थे। गुरुवार को उसके मामले में फैसला किसी दूसरी तारीख के लिए टाल दिया गया।सुनवाई के दौरान, ज्यादातर संदिग्धों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सभी ने इस समूह से जुड़ने पर पछतावा जताया, और कुछ ने तो फ्रांस वापस भेजे जाने की गुहार भी लगाई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस समूह की हरकतों से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत बदल गया हूं, अब मैं एक नया इंसान हूं।' कोलांज, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में इस्लाम अपना लिया था, ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों को सीरिया ले जाने का पछतावा है। उन्होंने बताया कि 2017 में भागने की कोशिश करने के बाद से ही उन्होंने इस समूह से नाता तोड़ लिया था।अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं की मदद से, इराक ने 2017 में आईएस पर जीत का एलान किया था। इसके दो साल बाद, वाशिंगटन के समर्थन वाली कुर्द सेनाओं ने पड़ोसी देश सीरिया में भी इस समूह को हरा दिया। हालांकि, इराक अभी भी इस समूह के छोड़े गए निशानों से जूझ रहा है। यहां कई सामूहिक कब्रें मिली हैं और आईएस की क्रूरता के बारे में लोगों की गवाहियों की अभी भी जांच होनी बाकी है।