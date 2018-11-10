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तस्वीरें: तानाशाह किम जोंग के देश में ऐसी जिंदगी जीते हैं लोग

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 10 Nov 2018 03:18 PM IST
kim jong un
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दुनिया की नजर में उत्तर कोरिया के लोगों का जीवन उतना सामान्य नहीं है जितना कि अन्य देशों के लोगों का है। जिसका कारण है यहां के तानाशाह किम जोंग उन की तानाशाही और देश के कड़े कानून। जिनका पालन देश के हर व्यक्ति को करना होता है। एक ऐसा देश जहां कलेंडर से लेकर सजा का प्रावधान तक हर चीज दुनिया से अलग है।

जहां बाकी देशों में गुनाह करने वाले को ही सजा दी जाती है। वहीं इस देश में दोषी की तीन पीढियों वो सजा भुगतनी पड़ती है। चलिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की आम जिंदगी जी रहे हैं उत्तर कोरिया के लोग-
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kim jong un north korea lives उत्तर कोरिया किम जोंग उन
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