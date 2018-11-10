जहां बाकी देशों में गुनाह करने वाले को ही सजा दी जाती है। वहीं इस देश में दोषी की तीन पीढियों वो सजा भुगतनी पड़ती है। चलिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की आम जिंदगी जी रहे हैं उत्तर कोरिया के लोग-
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