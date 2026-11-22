एनवीडिया के अत्याधुनिक एआई चिप की कथित तस्करी के मामले में एक चीनी नागरिक की भूमिका सामने आई है। सिंगापुर में धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे 52 वर्षीय ली मिंग पर आरोप है कि वह कंपनियों के ऐसे नेटवर्क का अहम हिस्सा था, जो चीन के ग्राहकों को उन्नत कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने में जुटा था। इस नेटवर्क में सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड भी शामिल थी। मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि मेगास्पीड से चीनी कारोबारी एलिस हुआंग जुड़ी थीं, जिन्हें एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग की करीबी बताया गया है। वॉल स्ट्रीट जनरल के मुताबिक ली मिंग की भूमिका को लेकर सामने आई जानकारी से एआई चिप की खरीद, आपूर्ति और चीन तक उनकी पहुंचाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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ली मिंग की उम्र 52 साल है और वह सिंगापुर में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है।फरवरी 2025 में सिंगापुर के अभियोजकों ने ली और अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था।आरोप है कि उसने एनवीडिया चिप वाले कंप्यूटर सर्वर खरीदकर अमेरिकी आपूर्तिकर्ता को बताया कि ये उपकरण उसकी सिंगापुर स्थित कंपनी के लिए हैं।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि सर्वर पहले मलेशिया और फिर किसी तीसरे अज्ञात स्थान पर भेजे गए।ली फिलहाल जमानत पर बाहर है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला जारी है। उसके वकीलों ने टिप्पणी करने से इनकार किया है।ली मिंग कई वर्षों से एलिस हुआंग और उनके पति कांग वेई के साथ काम कर रहा था। चीनी कंपनी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक, एलिस और कांग ने 2021 में सेंचुरी लॉन्गटेंग नाम से क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा संयुक्त कारोबार शुरू किया था। जनवरी 2023 की एक सोशल मीडिया तस्वीर में ली मिंग को शंघाई की एक एआई उपकरण कंपनी के दौरे के दौरान सेंचुरी लॉन्गटेंग का मुख्य रणनीति अधिकारी बताया गया था। इसके बाद तीनों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में साझेदारों का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। उन्होंने चीन की एक वीडियो गेम कंपनी की सिंगापुर इकाई खरीदी और उसका नाम बदलकर मेगास्पीड कर दिया। इसमें एलिस हुआंग निदेशक के रूप में दर्ज थीं। इस तरह मेगास्पीड चीन के ग्राहकों को कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क का हिस्सा बन गई।मेगास्पीड ने एनवीडिया को बताया था कि चीन की बड़ी तकनीकी कंपनी अलीबाबा उसकी प्रमुख ग्राहक है। इसके बाद नवंबर 2023 में उसे एनवीडिया के क्लाउड पार्टनर कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस साझेदारी से कंपनी को नए और अत्याधुनिक एनवीडिया चिप खरीदने में प्राथमिकता मिलने लगी। मेगास्पीड ने मलेशिया में सर्वर पहुंचाए और अलीबाबा को कानूनी रूप से विदेश में कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई। हालांकि, आरोप है कि इनमें से कुछ सर्वर बाद में शंघाई की कंपनी सेंचुरी लिटोंग को भेजे गए, जो अमेरिकी निर्यात नियंत्रण नियमों का उल्लंघन था। सेंचुरी लॉन्गटेंग वर्ष 2024 तक सेंचुरी लिटोंग की प्रमुख हिस्सेदार भी थी। जून 2025 में एनवीडिया ने मेगास्पीड को अपनी आंतरिक 'नो सेल' सूची में डाल दिया। यह कार्रवाई अमेरिका और सिंगापुर की जांच के दौरान हुई। मेगास्पीड ने हालांकि अपना कारोबार वैध बताया है।एलिस हुआंग से पूछताछ के बाद सिंगापुर के अधिकारियों ने उन्हें देश छोड़ने की अनुमति दी, लेकिन दोबारा प्रवेश पर रोक लगा दी। मेगास्पीड ने कहा कि एलिस ने अगस्त 2025 में कंपनी छोड़ दी थी। इसके बाद सिंगापुर में उसका कारोबार लगभग ठप हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी टीम से जुड़े लोग अब नोवागेट क्लाउड नाम से नया कारोबार चला रहे हैं। शिपमेंट रिकॉर्ड के अनुसार, 2026 के शुरुआती पांच महीनों में नोवागेट को मलेशिया की एक इकाई में एनवीडिया चिप वाले कम से कम 30 करोड़ डॉलर के उपकरण मिले। कंपनी के कुछ निदेशकों के संबंध सेंचुरी लिटोंग से जुड़ी कंपनियों के अधिकारियों से भी बताए गए हैं। नोवागेट ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। मेगास्पीड, सेंचुरी लिटोंग और सेंचुरी लॉन्गटेंग ने भी टिप्पणी नहीं की। एलिस हुआंग और कांग वेई से संपर्क नहीं हो सका। एक अन्य रिपोर्ट में नोवागेट और मेगास्पीड के बीच समान वेबसाइट और साझा कारोबारी पते के आधार पर संबंध होने की आशंका जताई गई थी।