किससे-क्यों भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी?: इस्राइली प्रधानमंत्री देखते रह गए तमाशा, तीखी बहस का वीडियो वायरल
इस्राइल की संसद में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के बीच तीखी बहस हो गई। राष्ट्रीय एकता पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान शुरू हुए इस टकराव ने संसद का माहौल गरमा दिया।
विस्तार
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू की संसद में एक भाषण के दौरान उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ तीखी बहस हो गई। राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित यह भाषण एक अजीबोगरीब सार्वजनिक टकराव में बदल गया। यह बहस इस्राइली संसद में तब हुई, जब बेनेट ने नेतन्याहू के भाषण के बीच में दखल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकारों पर लगे आरोपों, जिनमें कतर के साथ उनके कथित संबंध शामिल हैं, और 7 अक्टूबर के हमलों की जांच को लेकर जवाब मांगा। घटना के वीडियो फुटेज में सारा नेतन्याहू और बेनेट के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। हंगामा इतना तेज था कि प्रधानमंत्री का ध्यान भी इस ओर चला गया। अपना भाषण देते समय नेतन्याहू ने सामने की पंक्ति की ओर देखा। संसद के भीतर यह एक असामान्य नजारा था, जहां प्रधानमंत्री की पत्नी और उनके एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के बीच उस समय बहस हो गई, जब प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रीय एकता की अपील कर रहे थे।
कतर कनेक्शन और 7 अक्तूबर के हमलों की जांच पर उठे सवाल
यह बहस तब शुरू हुई, जब बेनेट ने नेतन्याहू के भाषण में दखल दिया और उनसे दो विवादित मुद्दों पर सवाल पूछे। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकारों पर लगे आरोपों और कतर के साथ उनके कथित संबंधों पर जवाब मांगा। इसके अलावा, उन्होंने 7 अक्तूबर के हमलों की जांच को लेकर भी सवाल उठाए, जो इस्राइल में राजनीतिक विवाद का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस बहस को केवल दो राजनेताओं के बीच सीमित रहने देने के बजाय सारा नेतन्याहू भी अपनी सीट से इसमें शामिल हो गईं। उन्हें बेनेट को जवाब देते हुए चिल्लाते देखा गया, जिससे संसद में मौजूद लोगों के सामने ही दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। वीडियो में दोनों के बीच तीखी बातचीत होती दिखाई दे रही है। शोर सुनकर नेतन्याहू का ध्यान भी इस ओर चला जाता है। उस समय भाषण दे रहे प्रधानमंत्री ने सामने की पंक्ति की ओर देखा, जबकि बहस जारी रही।
एकता की अपील के बीच संसद में हुआ अजीबोगरीब टकराव
इस बहस के समय ने घटना को और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया। नेतन्याहू संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता की अपील कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बेनेट के बीच सबके सामने तीखी बहस शुरू हो गई। इस टकराव ने नेतन्याहू के नेतृत्व को लेकर मौजूद तनाव को उजागर कर दिया। साथ ही, यह उन सवालों को भी सामने लाता है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी उनकी सरकार द्वारा कतर और 7 अक्तूबर के हमलों से जुड़े मुद्दों को संभालने के तरीके पर उठा रहे हैं। जहां नेतन्याहू एकता की बात रखने की कोशिश कर रहे थे, वहीं सारा नेतन्याहू और बेनेट के बीच हुई बहस ने संसद के भीतर के राजनीतिक माहौल की बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की।
नेतन्याहू सरकार पर बढ़ता राजनीतिक दबाव
यह टकराव ऐसे समय में हुआ है, जब नेतन्याहू पर राजनीतिक दबाव बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस्राइल में हाल ही में हुए चुनावों और उनके नतीजों को लेकर दी गई जानकारी में कई तथ्यात्मक विसंगतियां हैं। विशेष रूप से 27 अक्तूबर को हुए चुनाव, गादी आइजेनकोट के सबसे ज्यादा सीटें पाने वाले उम्मीदवार बनने और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग द्वारा उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। इन दावों को पुष्ट किए बिना इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
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सरकार गठन को लेकर भी अनिश्चितता का दावा
दी गई जानकारी के अनुसार, आइजेनकोट के पास अपने राजनीतिक विकल्पों पर विचार करने और अल्पमत सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय होने का दावा किया गया है। हालांकि, इस्राइल की राजनीतिक व्यवस्था और सरकार गठन की प्रक्रिया के संदर्भ में इस दावे की भी पुष्टि जरूरी है। संसद में सारा नेतन्याहू और बेनेट के बीच हुआ टकराव ऐसे समय में सामने आया है, जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उनके सलाहकारों पर लगे आरोपों और 7 अक्तूबर के हमलों की जवाबदेही को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।