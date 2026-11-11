किससे-क्यों भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी?: इस्राइली प्रधानमंत्री देखते रह गए तमाशा, तीखी बहस का वीडियो वायरल

इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू की संसद में एक भाषण के दौरान उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ तीखी बहस हो गई। राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित यह भाषण एक अजीबोगरीब सार्वजनिक टकराव में बदल गया। यह बहस इस्राइली संसद में तब हुई, जब बेनेट ने नेतन्याहू के भाषण के बीच में दखल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकारों पर लगे आरोपों, जिनमें कतर के साथ उनके कथित संबंध शामिल हैं, और 7 अक्टूबर के हमलों की जांच को लेकर जवाब मांगा। घटना के वीडियो फुटेज में सारा नेतन्याहू और बेनेट के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। हंगामा इतना तेज था कि प्रधानमंत्री का ध्यान भी इस ओर चला गया। अपना भाषण देते समय नेतन्याहू ने सामने की पंक्ति की ओर देखा। संसद के भीतर यह एक असामान्य नजारा था, जहां प्रधानमंत्री की पत्नी और उनके एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के बीच उस समय बहस हो गई, जब प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रीय एकता की अपील कर रहे थे।

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