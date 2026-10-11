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काला सागर में जहाज से बचाए गए तीन भारतीय लौटे: दूतावास ने रोमानिया का जताया आभार; क्या हुआ था?

Sun, 11 Oct 2026 01:50 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बुखारेस्ट (रोमानिया)
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बुखारेस्ट (रोमानिया) Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 11 Oct 2026 01:50 AM IST
सार

काला सागर में जहाज से बचाए गए साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह रोमानिया से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। दूतावास ने उनकी वापसी के लिए जरूरी मदद की थी। एक भारतीय का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जबकि दो होटल में ठहरे थे। दूतावास ने उनको लेकर क्या अपडेट दिया है? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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indians rescued from black sea ship return to india romania embassy support
काला सागर में फंसे भारतीयों की वापसी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एक्स/भारतीय दूतावास, रोमानिया

विस्तार
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काला सागर में जहाज से बचाए गए तीन भारतीय नागरिक अब स्वदेश लौट रहे हैं। भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह भारत के लिए रवाना हो गए हैं। दूतावास ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी मदद और सहायता उपलब्ध कराई। इससे पहले, तीनों को छह अक्तूबर को जहाज एमवी रॉयद मम्मादोव से बचाया गया था। यह जहाज काला सागर में था।
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तीनों की वापसी के लिए क्या मदद दी गई?
रोमानिया और मोल्दोवा में भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें बताया गया कि तीनों भारतीय नागरिक आज भारत के लिए रवाना हो गए हैं। दूतावास ने उनकी वापसी आसान बनाने के लिए सभी जरूरी मदद और सहायता दी।
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दूतावास ने रोमानिया के अधिकारियों, कॉन्स्टांटा काउंटी अस्पताल और रोमानिया की बचाव टीमों का आभार जताया। उसने कहा कि इन सभी ने अहम मदद की। साथ ही, सहयोग और समर्थन दिया। इस पोस्ट में विदेश मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय कूटनीति (इंडियन डिप्लोमेसी) को भी टैग कर आभार जताया गया।
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कहां रह रहे थे तीनों भारतीय?
दूतावास ने सात अक्तूबर को जानकारी दी थी कि उसके एक प्रतिनिधि ने एक दिन पहले बचाए गए तीनों भारतीय नागरिकों से मुलाकात की थी। ये तीनों एमवी रॉयद मम्मादोव जहाज से बचाए गए थे। जहाज काला सागर में था। दूतावास ने बताया था कि इनमें से दो भारतीयों को एक होटल में ठहराया गया था। तीसरे भारतीय का रोमानिया के कॉन्स्टांटा स्थित काउंटी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उस समय तीनों की हालत स्थिर थी।

दूतावास ने क्या इंतजाम किए?
दूतावास ने तीनों भारतीयों को भरोसा दिलाया था कि रोमानिया से उनकी सुरक्षित और जल्द वापसी के लिए हर जरूरी सहायता दी जाएगी। उनकी जरूरत की चीजें भी उपलब्ध कराई गईं। इनमें मोबाइल फोन जैसी जरूरी वस्तुएं शामिल थीं। ये सामान शिपिंग कंपनी के स्थानीय एजेंट की मदद से दिलाए गए। उनके लिए भारतीय भोजन का भी इंतजाम किया गया। इसके लिए एक स्थानीय भारतीय रेस्तरां की मदद ली गई।
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