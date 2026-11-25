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सोमवार को पेंसिल्वेनिया की एक संघीय अदालत में दायर इस मुकदमे में 'इंटीरियर डिपार्टमेंट' (गृह विभाग) और इसके सचिव डग बर्गम, तथा 'नेशनल पार्क सर्विस' और इसकी कार्यवाहक निदेशक जेसिका बोवरॉन को पक्ष बनाया गया है।'एवेंजिंग द एंसेस्टर्स कोएलिशन' का कहना है कि राष्ट्रपति आवास/गुलामी स्मारक में इस साल की शुरुआत में किए गए बदलाव, अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन के तहत 'समान संरक्षण' के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। साथ ही, ये 'एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट' (प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम) के भी खिलाफ हैं। यह कानून अदालत को अधिकार देता है कि वह किसी सरकारी एजेंसी के ऐसे फैसलों को रद्द कर सके जो मनमाने हों, बिना किसी ठोस आधार के लिए गए हों, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके लिए गए हों, या कानून का पालन न करते हों।इस गठबंधन के संस्थापक और वकील, माइकल कोर्ड ने मंगलवार को एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा कि इस मुकदमे का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी इतिहास की पूरी और सटीक कहानी लोगों तक पहुंचती रहे।2010 में प्रदर्शनी स्थल पर लगाए गए पैनलों में इस बात का जिक्र था कि 1790 के दशक में जब फिलाडेल्फिया कुछ समय के लिए देश की राजधानी था - जॉर्ज और मार्था वाशिंगटन के घर में नौ गुलाम कैसे रहते थे।ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में उन पैनलों को हटाना शुरू कर दिया। फिलाडेल्फिया ने इस मामले में मुकदमा दायर किया, जिसके बाद फरवरी में एक निचली अदालत ने संघीय सरकार को काम रोकने का आदेश दिया, ताकि शहर प्रशासन इन बदलावों के खिलाफ अपील कर सके। बाद में, एक संघीय अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया और 3 जुलाई को आदेश दिया कि काम जारी रखा जा सकता है।मुकदमे के अनुसार, इसके बाद 'पार्क सर्विस' ने 'प्रेसिडेंट्स हाउस' (राष्ट्रपति भवन) वाली जगह पर एक नई प्रदर्शनी के लिए जानकारी देने वाले पैनल लगाने शुरू कर दिए। शिकायत में कहा गया है कि ये नए पैनल मूल प्रदर्शनी के असली अर्थ को "कमजोर करते हैं और उस पर से ध्यान हटाते हैं"। मूल प्रदर्शनी में उन नौ गुलामों द्वारा झेली गई कठिनाइयों का भी वर्णन था, जिसमें शारीरिक और यौन हिंसा जैसी बातें शामिल थीं। मुकदमे का आरोप है कि नई प्रदर्शनी में इन बातों को या तो बहुत हल्का कर दिया गया है या पूरी तरह से हटा ही दिया गया है। इसके अलावा, जो मूल कांच के पैनल हटाए गए थे, उन्हें न तो वापस लगाया गया है और न ही बहाल किया गया है; साथ ही, मोशन-एक्टिवेटेड (गति से चलने वाले) वीडियो भी बंद पड़े हैं।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही, उनका प्रशासन पूरे संघीय सरकार, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संस्थानों, शिक्षा, चिकित्सा और निजी व्यवसायों में विविधता, समानता और समावेश से जुड़ी पहलों को निशाना बना रहा है।2025 में ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि संघीय स्वामित्व या नियंत्रण वाले ऐतिहासिक स्थलों पर ऐसी कोई जानकारी प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए जो "अमेरिका के अतीत के या वर्तमान लोगों को नीचा दिखाती हो"। इसके बजाय, वहां "अमेरिकी लोगों की महान उपलब्धियों और प्रगति" पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।इस नए मुकदमे में शामिल एक अन्य वादी, 'द ब्लैक जर्नी: अफ्रीकन अमेरिकन वॉकिंग टूर ऑफ फिलाडेल्फिया' ने संघीय अदालत से मांग की है कि स्मारक को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए। साथ ही, उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि ट्रंप प्रशासन को उन आदेशों को लागू करने से स्थायी रूप से रोका जाए, जिनके कारण इस साल ये बदलाव किए गए हैं।'द ब्लैक जर्नी' की सह-संस्थापक रैना यान्सी (जिन्होंने अपनी मां और पूर्व पार्क रेंजर विक्टोरिया वार्ड यान्सी के साथ मिलकर इसे शुरू किया था) ने कहा, पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप वाशिंगटन के गुलाम रहे पूर्वजों के बारे में सुन या जान सकें। रैना यान्सी के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने इस अवसर को छीन लिया है।नेशनल पार्क सर्विस और इंटीरियर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मुख्य वकील कारा मैक्लेलन ने बताया कि प्रतिवादियों के पास मुकदमे का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय है।इस गर्मी में इंटीरियर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि नए "पैनल ऐतिहासिक संदर्भों से भरे हुए हैं और राष्ट्रपति भवन तथा इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क के अन्य स्थलों पर घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करते हैं।"