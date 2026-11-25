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भारत ने संघर्ष के दौरान नई तकनीकों के सकारात्मक इस्तेमाल पर जोर दिया है। भारत ने खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर अपनी बात रखी। उसने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करते समय मानव-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। तकनीक के इस्तेमाल में मानवीय समझ और निगरानी सबसे अहम रहनी चाहिए।