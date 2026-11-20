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गुरु नानक देव की जयंती का मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर को पाकिस्तान के ननकाना साहिब स्थित गुरुद्वारा जन्म स्थान में आयोजित किया जाएगा। यही वह पवित्र स्थान है, जहां गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस मुख्य समारोह के दौरान अखंड पाठ साहिब का समापन होगा, जिसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ का लगातार पाठ किया जाता है। इसके साथ ही भव्य नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा, जिसमें देश-विदेश से आए श्रद्धालु धार्मिक जुलूस के रूप में शामिल होंगे।पाकिस्तान पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं के लिए कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, 22 नवंबर को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचने के बाद श्रद्धालु सीधे ननकाना साहिब जाएंगे और 23 नवंबर को जिले के विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों में मत्था टेकेंगे। इसके बाद 24 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान में जयंती के मुख्य समारोह में शामिल होंगे।आगे की यात्रा में 25 नवंबर को श्रद्धालु फरूकाबाद स्थित गुरुद्वारा सच्चा सौदा जाएंगे। इसके बाद वे हसन अब्दाल पहुंचेंगे और गुरुद्वारा पंजा साहिब में रात बिताएंगे। 27 नवंबर को सभी नारोवाल जिले के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब पहुंचेंगे और वहीं रुकेंगे। अगले दिन यानी 28 नवंबर को गुरुद्वारा दरबार साहिब में कबड्डी मैच का आयोजन होगा, जिसके बाद श्रद्धालु लाहौर के लिए रवाना होंगे और गुरुद्वारा डेरा साहिब में रात्रि विश्राम करेंगे। 29 और 30 नवंबर को लाहौर के अलग-अलग ऐतिहासिक गुरुद्वारों में दर्शन करने के बाद एक दिसंबर को सड़क मार्ग से वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटेंगे।पाकिस्तान के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और स्थानीय जिला प्रशासन के साथ मिलकर श्रद्धालुओं की यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनके ठहरने, खाने-पीने, चिकित्सा सुविधा और आने-जाने के लिए परिवहन का खास इंतजाम किया गया है। ननकाना साहिब के डिप्टी कमिश्नर राणा हमीद ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 2,500 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है।पाकिस्तान पहुंचने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को भारतीय रुपये को पाकिस्तानी मुद्रा में बदलने में कोई परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए ननकाना साहिब में नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। इन काउंटरों पर श्रद्धालु आसानी से अपनी जरूरत के मुताबिक करेंसी बदल सकेंगे। पाकिस्तान प्रशासन का कहना है कि यात्रा और धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।