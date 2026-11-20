Guru Nanak Jayanti 2026: सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस पावन पर्व को गुरु पर्व, गुरुपुरब और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 में गुरु नानक जयंती 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। यह दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है। इस साल गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा।

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गुरु नानक जयंती सिख समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। इस दिन देशभर के गुरुद्वारों में विशेष अरदास, कीर्तन, अखंड पाठ और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। श्रद्धालु सुबह-सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद करते हैं।गुरु नानक देव जी ने हमेशा मानवता, प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देती हैं। आइए जानते हैं गुरु नानक जयंती 2026 कब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इस दिन को प्रकाश पर्व क्यों कहा जाता है।

साल 2026 में गुरु नानक जयंती 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11:42 बजे शुरू होकर 24 नवंबर की रात 8:23 बजे समाप्त होगी। स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।



कौन थे गुरु नानक देव जी?

गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जिसे आज पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। वे सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को एक ईश्वर में विश्वास रखने, सभी मनुष्यों को समान समझने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी।



गुरु नानक जयंती का धार्मिक महत्व

गुरु नानक जयंती केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि उनके महान विचारों और शिक्षाओं को याद करने का पावन अवसर है। गुरु नानक देव जी ने जाति-पाति, भेदभाव और ऊंच-नीच का विरोध किया। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को प्रेम और सद्भाव से रहने का संदेश दिया। इस दिन श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुनते हैं।



गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व क्यों कहते हैं?

गुरु नानक देव जी ने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक विचारों से समाज में प्रेम, समानता और मानवता की रोशनी फैलाने का संदेश दिया। इसी कारण उनकी जयंती को प्रकाश पर्व कहा जाता है। यह पर्व अज्ञानता से ज्ञान और भेदभाव से समानता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।



इस दिन कैसे मनाया जाता है गुरुपुरब?



गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।



अखंड पाठ: गुरु ग्रंथ साहिब का लगातार 48 घंटे पाठ किया जाता है।

प्रभात फेरी: श्रद्धालु सुबह भजन और शबद गाते हुए नगर भ्रमण करते हैं।

नगर कीर्तन: भव्य धार्मिक जुलूस निकाला जाता है।

लंगर सेवा: सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के भोजन कराया जाता है।

कीर्तन और अरदास: गुरु साहिब की शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है।



गुरु नानक देव जी की तीन प्रमुख शिक्षाएं

गुरु नानक देव जी की तीन प्रमुख शिक्षाएं जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं।

