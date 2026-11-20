ट्रंप का बड़ा दावा: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की अच्छी संभावना, कहा- ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे
एएनआई, वॉशिंगटन Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 AM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच मतभेद व नफरत समझौते में बड़ी बाधा हैं, लेकिन बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। ट्रंप ने अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु संघर्ष रोकने पर सहमति का दावा करते हुए ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की चेतावनी भी दी।
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान को लेकर आशा व्यक्त की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक के बाद अमेरिका लौटे ट्रंप ने कहा कि शांति हासिल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पुतिन और जेलेंस्की एक-दूसरे को नापसंद करते हैं।
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ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। पुतिन ने राजनयिक माध्यमों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। ट्रंप ने बताया कि इस 'हास्यास्पद युद्ध' में हर महीने करीब 25,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि चुनाव में धांधली न हुई होती, तो यह युद्ध कभी नहीं होता।
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परमाणु संघर्ष पर ऐतिहासिक समझौता
अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेनझेन में हुई अपनी त्रिपक्षीय बैठक के परिणाम पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का परिणाम अपनी तरह की पहली त्रिपक्षीय शांति घोषणा थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ने औपचारिक रूप से सहमति व्यक्त की कि परमाणु संघर्ष को कभी भी होने नहीं दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि पहली बार चीन ने परमाणु अवरोधों को कम करने पर त्रिपक्षीय चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की है।
'ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे'
ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे इन हथियारों से दुनिया को होने वाले जोखिम को कम करें। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ग्रह भर में परमाणु खतरे के प्रसार को रोकने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता पर बात की। विशेष रूप से, उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार न हों।
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शांति की दिशा में सकारात्मक कदम
शेनझेन में हुई त्रिपक्षीय बैठक ने यूक्रेन और ईरान से जुड़े संघर्षों के समाधान के लिए आधार तैयार किया है। ट्रंप के अनुसार, इस शिखर सम्मेलन में 'महान ऊर्जा' थी। उन्होंने कहा कि इन वार्ताओं से संघर्षों के समापन के करीब पहुंचने की वास्तविक संभावना है।
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ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। पुतिन ने राजनयिक माध्यमों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। ट्रंप ने बताया कि इस 'हास्यास्पद युद्ध' में हर महीने करीब 25,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि चुनाव में धांधली न हुई होती, तो यह युद्ध कभी नहीं होता।
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VIDEO | Washington DC: US President Donald Trump says Putin told him that Ukraine war wouldn't have happened under his leadership. (Source: White House YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/ofXXMEwOt7— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026
परमाणु संघर्ष पर ऐतिहासिक समझौता
अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेनझेन में हुई अपनी त्रिपक्षीय बैठक के परिणाम पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का परिणाम अपनी तरह की पहली त्रिपक्षीय शांति घोषणा थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ने औपचारिक रूप से सहमति व्यक्त की कि परमाणु संघर्ष को कभी भी होने नहीं दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि पहली बार चीन ने परमाणु अवरोधों को कम करने पर त्रिपक्षीय चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की है।
'ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे'
ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे इन हथियारों से दुनिया को होने वाले जोखिम को कम करें। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ग्रह भर में परमाणु खतरे के प्रसार को रोकने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता पर बात की। विशेष रूप से, उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार न हों।
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शांति की दिशा में सकारात्मक कदम
शेनझेन में हुई त्रिपक्षीय बैठक ने यूक्रेन और ईरान से जुड़े संघर्षों के समाधान के लिए आधार तैयार किया है। ट्रंप के अनुसार, इस शिखर सम्मेलन में 'महान ऊर्जा' थी। उन्होंने कहा कि इन वार्ताओं से संघर्षों के समापन के करीब पहुंचने की वास्तविक संभावना है।