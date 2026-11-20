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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान को लेकर आशा व्यक्त की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक के बाद अमेरिका लौटे ट्रंप ने कहा कि शांति हासिल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पुतिन और जेलेंस्की एक-दूसरे को नापसंद करते हैं।