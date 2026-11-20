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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान पर तीखा हमला किया। उन्होंने वॉशिंगटन के साथ समझौता करने में ईरान की विफलता को लेकर निशाना साधा। ट्रंप ने तेहरान पर दशकों से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और जोर दिया कि कोई भी समझौता अमेरिकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। चीन यात्रा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पेट्रोल की कीमतों को ईरान के साथ बातचीत से जोड़ा।