Ambassador @VDoraiswami met Mr. Wu Qing, Chairman of the China Securities Regulatory Commission (CSRC), on 23 November 2026. Both sides exchanged views on capital market regulations and emerging technologies, and on prudent and productive mobilization of domestic savings into capital formation. @MEAIndia @IndianDiplomacy — India in China (@EOIBeijing) November 25, 2026

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दूतावास के मुताबिक, दोनों पक्षों ने पूंजी बाजार से जुड़े नियमों और नई तकनीकों पर अपने विचार साझा किए। इसके अलावा, घरेलू बचत को समझदारी और सही तरीके से पूंजी निर्माण (निवेश) में लगाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।दूसरी तरफ, शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने चीन के वैश्विक व्यापार केंद्र 'यिवू' का दौरा किया। इस शहर में बड़ी संख्या में भारतीय कारोबारी रहते हैं और व्यापार करते हैं। वाणिज्य दूतावास ने 'एक्स' पर जानकारी दी कि महावाणिज्य दूत ने यिवू में एक काउंसलर सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों और प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर काउंसलर सेवाओं के महत्व पर जोर दिया।