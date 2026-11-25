कूटनीतिक हलचल: चीनी बाजार नियामक प्रमुख से मिले राजदूत दोराईस्वामी, निवेश और तकनीक पर हुई खास चर्चा
पीटीआई, बीजिंग। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 25 Nov 2026 05:34 PM IST
सार
चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने 23 नवंबर को चीनी बाजार नियामक (सीएसआरसी) के प्रमुख वू किंग से मुलाकात की। दोनों ने पूंजी बाजार के नियमों, नई तकनीक और घरेलू बचत को निवेश में बदलने पर चर्चा की। वहीं, शंघाई के भारतीय महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने व्यापारिक शहर यिवू में प्रवासी भारतीयों के लिए एक सेवा शिविर का उद्घाटन किया।
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विस्तार
चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने चीन के सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन (सीएसआरसी) के प्रमुख वू किंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों अधिकारियों के बीच पूंजी बाजार के नियमों और उभरती हुई नई तकनीकों को लेकर अहम बातचीत हुई। भारतीय दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की जानकारी दी। दूतावास ने बताया कि यह बैठक 23 नवंबर को हुई थी।
घरेलू बचत के सही इस्तेमाल पर चर्चा
दूतावास के मुताबिक, दोनों पक्षों ने पूंजी बाजार से जुड़े नियमों और नई तकनीकों पर अपने विचार साझा किए। इसके अलावा, घरेलू बचत को समझदारी और सही तरीके से पूंजी निर्माण (निवेश) में लगाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।
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शंघाई के महावाणिज्य दूत ने किया यिवू का दौरा
दूसरी तरफ, शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने चीन के वैश्विक व्यापार केंद्र 'यिवू' का दौरा किया। इस शहर में बड़ी संख्या में भारतीय कारोबारी रहते हैं और व्यापार करते हैं। वाणिज्य दूतावास ने 'एक्स' पर जानकारी दी कि महावाणिज्य दूत ने यिवू में एक काउंसलर सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों और प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर काउंसलर सेवाओं के महत्व पर जोर दिया।
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Ambassador @VDoraiswami met Mr. Wu Qing, Chairman of the China Securities Regulatory Commission (CSRC), on 23 November 2026. Both sides exchanged views on capital market regulations and emerging technologies, and on prudent and productive mobilization of domestic savings into capital formation. @MEAIndia @IndianDiplomacy— India in China (@EOIBeijing) November 25, 2026
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घरेलू बचत के सही इस्तेमाल पर चर्चा
दूतावास के मुताबिक, दोनों पक्षों ने पूंजी बाजार से जुड़े नियमों और नई तकनीकों पर अपने विचार साझा किए। इसके अलावा, घरेलू बचत को समझदारी और सही तरीके से पूंजी निर्माण (निवेश) में लगाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।
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शंघाई के महावाणिज्य दूत ने किया यिवू का दौरा
दूसरी तरफ, शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने चीन के वैश्विक व्यापार केंद्र 'यिवू' का दौरा किया। इस शहर में बड़ी संख्या में भारतीय कारोबारी रहते हैं और व्यापार करते हैं। वाणिज्य दूतावास ने 'एक्स' पर जानकारी दी कि महावाणिज्य दूत ने यिवू में एक काउंसलर सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों और प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर काउंसलर सेवाओं के महत्व पर जोर दिया।