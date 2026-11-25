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बता दें कि 79 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सरकार गिरने पर ढाका छोड़कर भारत आ गई थीं। पुलिस ने हिंसा की कई घटनाओं के लिए अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। सुरक्षा बढ़ाने के पीछे आशंका है कि हसीना के समर्थक आने वाले दिनों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को तेज कर सकते हैं। प्रतिबंधित अवामी लीग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये 29 और 30 नवंबर को लॉकडाउन कार्यक्रम का प्रचार कर रही है। इससे देश में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सात जिलों में 108 प्लाटून तैनात की गई हैं।बीजीबी के मुताबिक, लगातार अशांति के मद्देनजर गोपालगंज में सबसे अधिक 56 प्लाटून तैनात की गई हैं। अवामी लीग का मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस जिले में पिछले कुछ दिनों से हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। पिछले सप्ताह भी जिले में करीब 2,000 पुलिसकर्मियों, बीजीबी की 10 प्लाटून और स्पेशल रिस्पांस बटालियन (एसआरबी) के जवानों को तैनात किया गया था।इसी प्रकार, ढाका में 18, नारायणगंज में छह, गाजीपुर में 18, मैमनसिंह में दो, चटगांव में तीन और कॉक्स बाजार में एक प्लाटून तैनात की गई है। इसके अलावा बीजीबी की चार प्लाटून को जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए अलर्ट पर रखा गया है। बीजीबी की एक प्लाटून में 30 से 40 जवान होते हैं। प्रोथोम आलो अखबार के मुताबिक, गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह तैनाती की गई है। बीजीबी के जवान संबंधित जिला प्रशासन और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं।सुरक्षा व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजीबी मुख्यालय एक विशेष निगरानी सेल के जरिये चौबीसों घंटे हालात पर नजर रख रहा है। इसके लिए ड्रोन, बॉडी कैमरों और अन्य निगरानी उपकरणों से मिलने वाले लाइव फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है।रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने यह चेतावनी भी दी है कि हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी बांग्लादेश की सीमाओं के रास्ते की जा सकती है।बता दें कि बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है। देश के 64 जिलों में से 32 की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। इनमें से 30 जिलों की सीमा भारत और तीन की म्यांमार से लगती है। रंगामाटी जिले की सीमा दोनों देशों से लगती है। अधिकारियों ने 30 सीमावर्ती जिलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बीजीबी के साथ समन्वय बनाकर सीमा के संवेदनशील हिस्सों में निगरानी, गश्त और तलाशी अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं।शेख हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने मंगलवार को बताया कि शेख हसीना 16 दिसंबर को स्वदेश लौटने की योजना बना रही हैं। यह दिन बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अली ने एक बयान में बताया कि हसीना ने बांग्लादेश सरकार से नई दिल्ली से राष्ट्रीय विमान सेवा के जरिये उनकी हवाई यात्रा की व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया है।इस बयान के बाद ढाका में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि हसीना को 'हथकड़ी लगाकर' वापस लाया जाएगा और विदेश में रह रहे किसी अन्य दोषी भगोड़े की तरह उन पर भी देश के कानून लागू होंगे।