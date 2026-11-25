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सार

भारत और नेपाल के बीच 20वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' नेपाल के रुपन्देही जिले में शुरू हो गया है। 8 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना की 12 कुमाऊं रेजिमेंट और नेपाली सेना की ज्वाला दल बटालियन हिस्सा ले रही हैं। दोनों देशों के जवान आपदा प्रबंधन, जंगलों में युद्ध और मानवीय सहायता से जुड़ी ट्रेनिंग लेंगे। इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है।