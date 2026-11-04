एआई की जगह ‘सुपर इंटेलिजेंस’: ट्रंप के आदेश से सरकारी महकमों में बदली भाषा; टेक दिग्गजों ने भी अपनाया नया नाम

अमेरिकी प्रशासन में शब्दों और नामों को बदलने की परंपरा नई नहीं है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस शब्द को रीब्रांड करने का आदेश दिया है, वह पूरी दुनिया की दैनिक बोलचाल का हिस्सा बन चुका है। सितंबर के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ के बजाय ‘सुपर इंटेलिजेंस’ शब्द का इस्तेमाल करें। यह नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति की ओर से कराए गए एक पोल के बाद तय किया गया। इसमें ‘एक्सट्रीम इंटेलिजेंस’ और ‘सुप्रीम इंटेलिजेंस’ जैसे विकल्प भी शामिल थे।

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