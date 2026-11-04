पूर्व राजकुमार एंड्रयू तलब: 156 वर्षों में कोर्ट का समन पाने वाले पहले शाही सदस्य बने; क्या है पूरा मामला?

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यह पूरा विवाद तुर्की की नागरिक नेबाहात एवयाप इसबिलेन द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पूर्व वित्तीय सलाहकार सलमान तुर्क ने उनके करोड़ों पाउंड (लाखों डॉलर) हड़प लिए।पीड़ित महिला का आरोप है कि सलाहकार सलमान तुर्क ने उन्हें गुमराह करके साल 2019 में एंड्रयू के खाते में 7,50,000 पाउंड (लगभग 10 लाख डॉलर) ट्रांसफर करवाए थे। एंड्रयू इस धोखाधड़ी के मुकदमे में सीधे तौर पर आरोपी या पक्षकार नहीं हैं। विवाद सामने आने के बाद उन्होंने साल 2021 में ही यह पूरा पैसा वापस लौटा दिया था। वहीं, आरोपी सलाहकार सलमान तुर्क का दावा है कि पीड़ित महिला ने खुद एंड्रयू के शाही संपर्कों का इस्तेमाल करने के लिए यह रकम दी थी, जिससे साल 2015 से तुर्की में जेल में बंद उनके पति को छुड़ाने में मदद मिल सके।ब्रिटिश न्यायपालिका के इतिहास में किसी शाही सदस्य को कोर्ट में समन भेजना एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, इससे पहले आखिरी बार साल 1870 में ब्रिटिश शाही परिवार के किसी सदस्य को गवाही का समन मिला था। उस समय तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स (जो बाद में राजा एडवर्ड सप्तम बने) को एक हाई-प्रोफाइल तलाक के मुकदमे में गवाही के लिए बुलाया गया था। उन्होंने उस समय अदालत के समन को स्वीकार किया था और कोर्ट में पेश होकर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था।राजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबैटन-विंडसर पहले से ही कई गंभीर आरोपों और कानूनी विवादों का सामना कर रहे हैं। कुख्यात अमरीकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों को लेकर ब्रिटिश पुलिस की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। एप्स्टीन यौन शोषण कांड से शाही परिवार की छवि को बचाने के लिए राजा चार्ल्स तृतीय ने साल 2025 के अंत में एंड्रयू से उनकी 'प्रिंस' की आधिकारिक उपाधि छीन ली थी। वहीं, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एप्स्टीन जांच से जुड़े लाखों पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने के बाद से ब्रिटेन की जांच एजेंसियों ने एंड्रयू के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।