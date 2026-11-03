अमेरिकी मध्यावधि चुनाव LIVE: मतदान शुरू, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की पहली बड़ी परीक्षा

06:55 PM, 03-Nov-2026 न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी में मतदान की मशीनों में खराबी अमेरिका में न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी के कई मतदान केंद्रों पर मशीनों में तकनीकी खराबी आ गई है। इस वजह से मशीनें मतदाताओं के मतपत्र स्वीकार नहीं कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार सुबह मतदान शुरू होने के कुछ ही समय बाद मतपत्रों को स्कैन करने वाली मशीनों में दिक्कत आने लगी।



न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि उनका कार्यालय वेस्टचेस्टर में स्कैनर की समस्या पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय राज्य और स्थानीय चुनाव बोर्ड के संपर्क में है। ये बोर्ड समस्या का समाधान निकालने के लिए काम कर रहे हैं।



जेम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वेस्टचेस्टर के मतदाता अब भी अपने मतदान केंद्रों पर सुरक्षित तरीके से मतपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। आपके वोट गिने जाएंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी के कई मतदान केंद्रों पर मशीनों में तकनीकी खराबी आ गई है। इस वजह से मशीनें मतदाताओं के मतपत्र स्वीकार नहीं कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार सुबह मतदान शुरू होने के कुछ ही समय बाद मतपत्रों को स्कैन करने वाली मशीनों में दिक्कत आने लगी।न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि उनका कार्यालय वेस्टचेस्टर में स्कैनर की समस्या पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय राज्य और स्थानीय चुनाव बोर्ड के संपर्क में है। ये बोर्ड समस्या का समाधान निकालने के लिए काम कर रहे हैं।जेम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वेस्टचेस्टर के मतदाता अब भी अपने मतदान केंद्रों पर सुरक्षित तरीके से मतपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। आपके वोट गिने जाएंगे।

06:48 PM, 03-Nov-2026 अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के पांच बड़े मुद्दे महंगाई और रोजगार: मतदाता रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। ट्रंप के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने से महंगाई और बढ़ी है।

अवैध प्रवासियों का मुद्दा: रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि ट्रंप की सख्त प्रवासी नीति से अमेरिकी नागरिकों को फायदा होगा। इस बीच, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) की ओर से की गई गिरफ्तारियां रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस नीति की आलोचना की है।

टैक्स में कटौती: रिपब्लिकन पार्टी ने टैक्स में कटौती को ट्रंप की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया है। वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कम हो रहा है। उसका तर्क है कि अगर कांग्रेस में उसका नियंत्रण हुआ, तो अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की संभावना बढ़ेगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पैसा जुटाया जा सकेगा।

ईरान के खिलाफ युद्ध: डेमोक्रेटिक पार्टी की योजना है कि अगर उसे मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस का नियंत्रण मिलता है, तो वह ट्रंप पर ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने का दबाव बनाएगी। चुनाव प्रचार और बहस के दौरान रिपब्लिकन पार्टी को इस युद्ध का बचाव करने में मुश्किल हुई है। यह युद्ध लोगों के बीच काफी अलोकप्रिय है।

इस्राइल-फलस्तीन विवाद: इस्राइल और फलस्तीन के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद हैं। पार्टी के कई प्रगतिशील नेता गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वहीं, पार्टी का मुख्य नेतृत्व इस्राइल का समर्थन करने पर कायम है।

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06:40 PM, 03-Nov-2026 अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: मतदान, सीटें और शुरुआती नतीजों से जुड़ी अहम बातें अमेरिका के वरमोंट में सुबह 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे जीएमटी) सबसे पहले मतदान शुरू हुआ। इसके एक घंटे बाद न्यू जर्सी, वर्जीनिया, कनेक्टिकट और केंटकी व इंडियाना के कुछ हिस्सों में वोटिंग शुरू हुई।

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को बताया कि देश के सभी 50 राज्यों में रिकॉर्ड 1,000 चुनाव निगरानी अधिकारियों को तैनात किया गया है।

प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा, 36 राज्यों में गवर्नर भी चुने जाएंगे।

अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस में बहुमत मिलता है, तो वह ट्रंप के फैसलों और योजनाओं को लागू होने से रोक सकती है।

अमेरिका में कुल 21 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 5.8 करोड़ लोग पहले ही मतदान कर चुके हैं। उन्होंने मतदान केंद्रों पर जाकर या डाक से वोट डाला है।

चुनाव के शुरुआती नतीजे मंगलवार को आने की उम्मीद है। मतदान केंद्र रात 11 बजे जीएमटी से बंद होने शुरू होंगे। हालांकि, सभी नतीजे आने में कई दिन लग सकते हैं।

06:36 PM, 03-Nov-2026 अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले शेयर बाजारों में गिरावट, कच्चा तेल महंगा मंगलवार को दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट पर तकनीकी कंपनियों के शेयरों में एआई से जुड़ी चिंताओं के कारण एक बार फिर बिकवाली हुई। इसके बाद निवेशकों का ध्यान अमेरिकी मध्यावधि चुनावों पर चला गया।



दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3.6 फीसदी गिर गया। एसके हाइनिक्स और सैमसंग के शेयरों में भारी गिरावट आई। लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट के शेयर बाजार भी नीचे रहे। वहीं, टोक्यो का शेयर बाजार छुट्टी के कारण बंद था।



कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़े?

ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.7 फीसदी बढ़कर 106.58 डॉलर प्रति बैरल हो गई। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान के एक द्वीप पर सीमित हमले किए हैं। इससे पहले सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई थी। इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीदें थीं। मंगलवार को दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट पर तकनीकी कंपनियों के शेयरों में एआई से जुड़ी चिंताओं के कारण एक बार फिर बिकवाली हुई। इसके बाद निवेशकों का ध्यान अमेरिकी मध्यावधि चुनावों पर चला गया।दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3.6 फीसदी गिर गया। एसके हाइनिक्स और सैमसंग के शेयरों में भारी गिरावट आई। लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट के शेयर बाजार भी नीचे रहे। वहीं, टोक्यो का शेयर बाजार छुट्टी के कारण बंद था।ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.7 फीसदी बढ़कर 106.58 डॉलर प्रति बैरल हो गई। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान के एक द्वीप पर सीमित हमले किए हैं। इससे पहले सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई थी। इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीदें थीं।

06:31 PM, 03-Nov-2026 कैलिफोर्निया में डाक मतपत्रों पर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया के हजारों विवादित डाक मतपत्रों को अलग रखने की मांग की थी।



वहीं, मिशिगन में सीनेट चुनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस सदस्य हेली स्टीवंस ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल एल सैयद के बजाय रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया के हजारों विवादित डाक मतपत्रों को अलग रखने की मांग की थी।वहीं, मिशिगन में सीनेट चुनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस सदस्य हेली स्टीवंस ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल एल सैयद के बजाय रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स का समर्थन किया।

06:29 PM, 03-Nov-2026 किस पार्टी के मतदाताओं में ज्यादा उत्साह? शुरुआती मतदान की रफ्तार पिछले मध्यावधि चुनावों के आंकड़े को पार कर सकती है। जनमत सर्वेक्षणों में रिपब्लिकन पार्टी के मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी के मतदाताओं में ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ट्रंप ने अमेरिका को 'तेजी से फलता-फूलता' (तेजी से विकास) देश बताया। शुरुआती मतदान की रफ्तार पिछले मध्यावधि चुनावों के आंकड़े को पार कर सकती है। जनमत सर्वेक्षणों में रिपब्लिकन पार्टी के मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी के मतदाताओं में ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ट्रंप ने अमेरिका को 'तेजी से फलता-फूलता' (तेजी से विकास) देश बताया।

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06:27 PM, 03-Nov-2026 ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सामने क्या चुनौती है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण है। डेमोक्रेटिक पार्टी को कम से कम एक सदन में बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त सीटें जीतनी होंगी। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलता है, तो ट्रंप के लिए राष्ट्रपति कार्यकाल के बाकी समय में अपने फैसलों और विधेयकों को मंजूरी दिलाना मुश्किल हो सकता है।



चुनाव के जानकारों के मुताबिक, आयोवा, कंसास और ओहायो में सीनेट की सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। वहीं, टेक्सस और मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति मजबूत रहने का अनुमान है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण है। डेमोक्रेटिक पार्टी को कम से कम एक सदन में बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त सीटें जीतनी होंगी। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलता है, तो ट्रंप के लिए राष्ट्रपति कार्यकाल के बाकी समय में अपने फैसलों और विधेयकों को मंजूरी दिलाना मुश्किल हो सकता है।चुनाव के जानकारों के मुताबिक, आयोवा, कंसास और ओहायो में सीनेट की सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। वहीं, टेक्सस और मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति मजबूत रहने का अनुमान है।