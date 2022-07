Shinzo Abe: जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी, दिल का दौरा भी पड़ा, हालत गंभीर

जापान से बड़ी खबर आई है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार दी गई। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटनास्थल पर मौजूद एक रिपोर्टर ने कुछ ऐसा सुना जो बंदूक की गोली की तरह लग रहा था और उनके शरीर से खून बहते देखा गया।

