अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) से जुड़ी एक घटना ने साइबर सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन ने रविवार को इस घटना की पुष्टि की और देश के पुराने डिजिटल ढांचे को आधुनिक बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि, उन्होंने न तो किसी हमलावर की पहचान बताई और न ही घटना के दायरे के बारे में जानकारी साझा की।

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एबीसी के कार्यक्रम 'दिस वीक' में बातचीत के दौरान क्लेटन ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना जरूरी है। उन्होंने पहले हुई तकनीकी सेवाओं की रुकावटों को भी इसी आधुनिकीकरण प्रक्रिया से जोड़ा। उनके मुताबिक, ये व्यवधान न तो किसी समन्वित गतिविधि का हिस्सा थे और न ही किसी देश की ओर से प्रायोजित थे। उन्होंने चेतावनी दी कि डिजिटल ढांचे को आधुनिक बनाने के दौरान आगे भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं।अटलांटा स्थित हार्ट्सफील्ड-जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां आने और जाने वाली 50 फीसदी से ज्यादा उड़ानें देरी से चल रही हैं। इसका असर न्यूयॉर्क के लागार्डिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। यहां भी आने और जाने वाली करीब आधी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इस स्थिति का असर डेल्टा एयरलाइंस की उड़ानों पर भी पड़ा है। एयरलाइन के रोजाना के उड़ान कार्यक्रम में करीब 57 फीसदी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का ताजा स्टेटस जांचने की सलाह दी जा रही है। जे क्लेटन ने चेतावनी दी है कि पुराने डिजिटल सिस्टम को आधुनिक बनाने के दौरान आगे भी तकनीकी गड़बड़ियां और सेवाओं में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसे में आने वाले समय में एयरपोर्ट और दूसरी सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।अमेरिका में साइबर अपराध का बढ़ता खतरा एफबीआई के आंकड़ों से भी सामने आता है। ब्यूरो की अप्रैल में जारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, उसे कुल 10,08,597 शिकायतें मिलीं। यह संख्या 2024 में दर्ज 8,59,532 शिकायतों से अधिक है।एफबीआई की रिपोर्ट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े अपराधों के लिए अलग खंड शामिल किया गया। इसमें AI से संबंधित 22,364 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें करीब 893 मिलियन डॉलर के नुकसान की बात सामने आई।रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर अपराधी अब लोगों को ठगने के लिए कई आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें आवाज की नकल तैयार करना, फर्जी पहचान दस्तावेज बनाना, नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल तैयार करना और रिश्तेदारों या सार्वजनिक हस्तियों के ऐसे वीडियो बनाना शामिल है, जो देखने में असली लगते हैं। इसके अलावा, कंपनियों के ईमेल खातों में सेंधमारी, तकनीकी सहायता के नाम पर धोखाधड़ी और निजी जानकारियों की चोरी भी लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के प्रमुख तरीके हैं। एफबीआई ने बताया कि उसने 2026 में 'ऑपरेशन विंटर शील्ड' शुरू किया। इसका उद्देश्य संगठनों को डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों के बारे में जागरूक करना है।चीन के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा पर बात करते हुए क्लेटन ने कहा कि अमेरिका को अपनी सबसे उन्नत तकनीकी क्षमताओं की सुरक्षा करनी चाहिए। वहीं, कम उन्नत तकनीक को दुनिया भर में बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने तकनीक के निर्यात से जुड़े लाइसेंस की विस्तृत जानकारी वाणिज्य और वित्त मंत्रालय पर छोड़ दी। एलिस हुआंग के बारे में पूछे जाने पर क्लेटन ने कहा कि उनके और उनकी कंपनी से जुड़ी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि वह जांच के नतीजों का इंतजार करेंगे।अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) की ओर से लागू निर्यात प्रशासन नियमों में तकनीक के प्रकार, उसके गंतव्य, इस्तेमाल के उद्देश्य और उसे प्राप्त करने वाले संगठनों के आधार पर नियंत्रण तय किए जाते हैं। इन नियमों के तहत कुछ सैन्य और सैन्य खुफिया संगठनों, सुपरकंप्यूटर और सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध और लाइसेंस संबंधी शर्तें लागू हैं।अमेरिका के निर्यात नियमों में डेटा सेंटर के जरिए उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक तक पहुंच को भी शामिल किया गया है। कुछ विशेष उन्नत कंप्यूटिंग उत्पादों के मामले में लाइसेंस लेना जरूरी हो सकता है, यदि निर्यातक को पता है कि संबंधित डेटा सेंटर निर्धारित सीमा से अधिक कंप्यूटिंग क्षमता ऐसे देशों में मुख्यालय वाली कंपनियों को उपलब्ध कराएगा, जिन्हें नियमों में शामिल किया गया है। इसमें उन कंपनियों की भी बात है, जिनकी मूल कंपनी का मुख्यालय ऐसे देशों में है।इस प्रावधान के तहत केवल यह नहीं देखा जाता कि तकनीक की खेप किस देश में भेजी जा रही है, बल्कि यह भी जांचा जाता है कि कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल किन कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। नियमों के मुताबिक, यदि किसी लेनदेन पर एक से अधिक प्रतिबंध लागू होते हैं, तो उसे सभी संबंधित लाइसेंस शर्तों और समीक्षा नीतियों का पालन करना होगा।