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फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में क्लेटन ने कहा कि एलिस हुआंग और उनकी कंपनी, दोनों की जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस मामले में अमेरिकी जनता को आगे चलकर जवाब मिलेंगे। क्लेटन ने कहा कि एनवीडिया के निदेशक मंडल को भी इस पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए। उनके मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में कंपनी के बोर्ड की ओर से जांच करना एक जिम्मेदार कदम होगा।यह विवाद जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच कथित संबंधों की खबरों के बाद सामने आया। एलिस हुआंग मेगास्पीड की पूर्व कार्यकारी रह चुकी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को उन पर चीन की खुफिया एजेंसियों से कथित संबंध होने का संदेह है।इन खबरों के बाद जेनसन हुआंग ने 12 नवंबर को एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी में कर्मचारियों के साथ उनके कथित संबंधों की खबरें भी सामने आई थीं।जेनसन हुआंग ने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार की थी। हालांकि, एनवीडिया ने कहा था कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्यों से जुड़ी जानकारी से समझौता हुआ है।विवाद के बीच एनवीडिया ने अपनी मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने मंगलवार को कहा था कि निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से जेनसन हुआंग का इस्तीफा स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड उन्हें दोबारा सीईओ बनाने का इरादा नहीं रखता।हालांकि, जेनसन हुआंग ने कहा था कि यदि बोर्ड कंपनी के हित में उनकी वापसी को जरूरी समझता है तो वह दोबारा जिम्मेदारी संभालने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे। इस बीच अमेरिकी खुफिया प्रमुख के बयान से संकेत मिला है कि एलिस हुआंग और मेगास्पीड से जुड़ी जांच जारी रहेगी। मामले में नियामकीय कार्यवाही के साथ एनवीडिया बोर्ड की समीक्षा पर भी नजर बनी हुई है।