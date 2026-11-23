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जेसीक्यू : प्रवक्ता ने कहा कि उनका दिशानिर्देश नियामक के रुख के अनुरूप है और स्पष्ट करता है कि इसे मार्किंग के प्राथमिक या एकमात्र माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि उनका दिशानिर्देश नियामक के रुख के अनुरूप है और स्पष्ट करता है कि इसे मार्किंग के प्राथमिक या एकमात्र माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑफक्वाल : प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने पुरस्कार देने वाली संस्थाओं को स्पष्ट कर दिया है कि कविशेषज्ञ मानव भागीदारी, निगरानी और जवाबदेही बनी रहनी चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने पुरस्कार देने वाली संस्थाओं को स्पष्ट कर दिया है कि कविशेषज्ञ मानव भागीदारी, निगरानी और जवाबदेही बनी रहनी चाहिए। शिक्षा विभाग : प्रवक्ता ने कहा कि एआई को शिक्षक के पेशेवर निर्णय की जगह नहीं लेनी चाहिए। सुरक्षित उपयोग पर एआई में शिक्षकों के कार्यभार को कम करने की क्षमता है, लेकिन इसे अंक निर्धारित करने का मुख्य जरिया नहीं बनाया जा सकता।

शिक्षाविदों का कहना है कि एक तरफ छात्रों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कोर्सवर्क तैयार करने के लिए एआई टूल्स का उपयोग करते हैं तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ, ब्रिटेन में परीक्षा बोर्डों की निगरानी करने वाली संस्था ज्वाइंट काउंसिल फॉर क्वालिफिकेशंस (जेसीक्यू) ने चुपचाप यह नियम बना दिया है कि शिक्षक कॉपियां जांचने के लिए एआई की मदद ले सकते हैं। लंदन के प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल 'सेंट पॉल्स' (जहां एआई से कॉपी जांचने पर प्रतिबंध है) के इनोवेशन निदेशक डॉ. विल वैन रेक ने हाल ही में जारी इस दिशानिर्देश को 'बेतुका' बताते हुए कहा कि यह एक ऐसी लक्ष्मण रेखा को पार करता है जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए था।डॉ. वैन रेक ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि फिलहाल इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि शिक्षक किन एआई टूल्स का उपयोग कर सकते हैं और न ही शिक्षकों को इनके इस्तेमाल का कोई प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोई विशेष रूप से तैयार किए गए चैटबॉट्स भी नहीं हैं, शिक्षक छात्रों का कोर्सवर्क चैटजीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे सामान्य बॉट्स में डालेंगे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुख्यधारा का कोई एआई चैटबॉट कॉपी जांचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।रेक ने परीक्षा नियामक संस्था ऑफक्वाल को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों द्वारा एआई के दुरुपयोग को लेकर इतनी चिंता जताने के बावजूद मार्किंग के लिए इस्तेमाल की छूट देना दिखाता है कि नियामक संस्था अपनी पकड़ खो रही है। डॉ. वैन रेक ने कहा, यह मूलत: शिक्षकों को एआई में कोर्सवर्क डालने की हरी झंडी देता है, बस एक छोटी-सी शर्त के साथ कि अंतिम निगरानी इन्सान करेगा।शिक्षक संघों के यह मुद्दा न उठाने पर सवाल करते हुए डॉ. वैन रेक ने ब्रिटेन की शिक्षा मंत्री लुसी पॉवेल पर दिशानिर्देशों के विपरीत बयान देने का आरोप लगाया। कहा, उन्होंने संसद में कहा कि वह नहीं मानतीं कि मार्किंग में एआई की कोई जगह है, लेकिन दिशानिर्देश में कहा गया है कि शिक्षक इसका उपयोग कर सकते हैं। जब शिक्षक ही एआई का उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चों से यह कैसे कह सकते हैं कि इसका उपयोग मत करो।